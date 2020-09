Ehrgeizige Idee: Deutschland während EURO 2024 klimaneutral

DFB-Präsident Fritz Keller begrüßt es, dass der Deutsche Bundestag heute über Nachhaltigkeit debattiert. Der Deutsche Fußball-Bund stellt sich der Herausforderung der Nachhaltigkeit - und ein wichtiger Meilenstein wird dabei die UEFA EURO 2024 sein. Gemeinsam mit vielen Akteuren geht der DFB seit der Bewerbungsphase auf diesem Weg.

Eine ambitionierte Idee dazu gibt es bereits: Deutschland soll sich während der UEFA EURO 2024 klimaneutral präsentieren. Für die Dauer der EURO soll sich ganz Deutschland - nicht nur die zehn Stadien - mit Strom versorgen, der in der Bilanz klimaneutral ist. Diese Idee verfolgt DFB-Präsident Fritz Keller mit Philipp Lahm und Celia Sasic von der DFB EURO GmbH. Und für die Umsetzung braucht es breites gesellschaftliches Engagement. Der Nachhaltigkeitspolitiker Rüdiger Kruse (MdB) und Günther Bachmann unterstützen mit ihrer Expertise als langjährige Berater zu Nachhaltigkeitsprojekten. Bei einem Treffen im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche wurde die Idee konkretisiert und vorangetrieben. Die UEFA EURO 2024 soll eine Europameisterschaft für alle Menschen in Deutschland werden, genau wie der Klimaschutz jedem einzelnen zugutekommt.

Das Ergebnis eines Fußballspiels steht nicht von Anfang an fest. Und genauso steht nicht fest, ob dieses Projekt erfolgreich wird. Ambitioniert ist es in jedem Fall. Und allein Können, Einsatz und Teamgeist entscheiden über den Erfolg - auf dem Platz, beim Klimaschutz und der gesellschaftliche Verantwortung. Der Fußball lädt jeden Einzelnen und die Gesellschaft zum Mitspielen ein. In diesem Geist wird weiter gemeinsam für dieses Projekt geworben.

[mg]