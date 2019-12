Ehrenamtspreise: Viel Preis', viel Ehr'

Am Donnerstag findet der internationale Tag des Ehrenamtes statt, den die Vereinten Nationen bereits 1985 ins Leben gerufen haben. Auch in diesem Jahr wieder ehren der DFB und seine Landesverbände 514 Vereinsmitarbeiter für ihr vorbildliches Engagement, darunter 262 Preisträger des DFB-Ehrenamtspreises und 252 "Fußballhelden". Die 514 Ehrenamtler stehen stellvertretend für 1,7 Millionen ehrenamtliche und freiwillige Helfer, ohne die der Fußball an der Basis nicht möglich wäre. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagt Danke!

Ganz glücklich können sich 100 Preisträger des DFB-Ehrenamtspreises schätzen. Sie werden im Jahr 2020 auch noch Mitglied im exklusiven "Club 100" des DFB und damit in der "Hall of Fame" des Ehrenamts aufgenommen. Die Preisträger werden zu einem Dankeschön-Wochenende eingeladen, welches die Landesverbände organisieren und durchführen. Teil dieser Veranstaltungen sind die Auszeichnungen der Kreissieger mit den DFB-Ehrenamtsurkunden und DFB-Uhren. Ob der Besuch eines Bundesligaspiels, öffentlichkeitswirksame Ehrungen oder sportpolitische Diskussionen mit Prominenten - den Gewinnern steht ein tolles Rahmenprogramm bevor.

"Fußballhelden": Zur Bildungsreise nach Spanien

Mitglied im "Club 100" des DFB: Das können 100 der DFB-Ehrenamtspreisträger, die für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet wurden, im Jahr 2020 von sich behaupten. Highlight dieser Berufung ist die Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung sowie der Besuch eines Länderspiels der Nationalmannschaft. Zusätzlich werden die Gewinner am Ort ihrer täglichen ehrenamtlichen Arbeit im eigenen Verein ausgezeichnet. Dort werden zwei Minitore, adidas-Fußbälle und eine Ehrungsplakette aufgrund der in diesem Verein geleisteten Arbeit überreicht.

Die neue Generation des Ehrenamts, die "Fußballhelden", erwartet eine Bildungsreise an Spaniens Ostküste. In der Woche vom 18. bis 22. Mai 2020 unterrichten DFB-Referenten die Teilnehmenden in theoretischen und praktischen Lerneinheiten. Die diesjährigen "Helden" erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights, wozu auch ein Tagesausflug nach Barcelona inklusive Besuch des traditionsreichen Stadions Camp Nou zählt. Die Teilnahme wird allen Inhabern der Trainer C- oder B-Lizenz als Fortbildung zur Lizenzverlängerung anerkannt. Eine Reise mit hohem Nachhaltigkeitswert also, denn das vor Ort hinzugewonnene Wissen wandert dann in die Vereine.

