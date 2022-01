Egidius-Braun-Stiftung fördert Fußballprojekt in Jerusalem

Große Freude bei kleinen und großen Fußballfans in Jerusalem: Die DFB-Stiftung Egidius Braun fördert in Kooperation mit der Jerusalem Foundation das "One-on-One"-Programm des Jerusalemer Fußballvereins "Nachbarschaftsliga Hapoel Katamon". Das Programm verbessert durch Sport das Zusammenleben zwischen der hebräisch- und arabischsprachigen Bevölkerung und ist Teil der "Shared Living"-Initiative der Jerusalem Foundation. Durch sportliche Aktivitäten lernen Kinder und Jugendliche, im Team zu arbeiten, sich neuen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun.

Die 2009 ins Leben gerufene Nachbarschaftsliga Hapoel Katamon fördert friedliches Zusammenleben, Respekt und sportliche Leistung im Fußball. Auf Anregung der Jerusalem Foundation nahm die Nachbarschaftsliga 2017 das One-on-One-Programm auf, um die Begegnung zwischen arabisch- und hebräischsprachigen "Fußballpaaren" aus nahegelegenen Vierteln Jerusalems zu fördern.

Völkerverständigung auf dem Platz

Die Kinder kommen in den Genuss gemeinsamer Trainingseinheiten und sozialer und pädagogischer Aktivitäten und lernen die Fußballsprache auf Hebräisch und Arabisch kennen, so dass Spiele in beiden Sprachen ausgetragen werden können. Soziale Aktivitäten werden um die jüdischen und muslimischen Feiertage oder an besonderen internationalen Tagen mit Diskussionen, Veranstaltungen und Spielen durchgeführt.

Die Jerusalem Foundation freut sich gemeinsam mit allen Beteiligten vor Ort auf die Umsetzung des Projekts und ist der DFB-Stiftung Egidius Braun sehr verbunden für ihre großzügige Unterstützung – ein beispielhaftes Engagement für Völkerverständigung auf dem Fußballplatz.