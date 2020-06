Für das DFB-Team an der Konsole gegen Spanien: Nationalspieler Timo Werner

eFriendly: Mit Timo Werner gegen Spanien

Das vierte eFriendly der Serie #WePlayAtHome wartet mit spannenden Neuerungen auf: Erstmals treffen gleich fünf DFB-Spieler auf ein gegnerisches Quintett. Das kommt am Donnerstagabend aus Spanien. Für Deutschland ist unter anderen Timo Werner mit von der virtuellen Partie. Neben dem Nationalspieler und seinen Zockerfähigkeiten steht besonders der neue Wettkampfmodus im Fokus: Die XBOX feiert Premiere. Zwei YouTuber spielen zum ersten Mal in einem Länderspiel gegeneinander. FIFA 85er oder Ultimate Team Modus? Das können die fünf Spieler selbst entscheiden! Abgerundet wird das Event durch schmucke Preise, die DFB-Partner Adidas im Zuge der Übertragung verlost. Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, Trikots, Shirts oder Fußballschuhe zu gewinnen – bei Twitch vorbeizuschauen lohnt sich! Ab 18 Uhr werden dort alle Partien live gezeigt.

Den Anfang machen Dylan "DullenMIKE" Neuhausen und Kilian "Zidane" Pita im Aufeinandertreffen zweier eNationalspieler auf der XBOX. "Ich bin natürlich sehr motiviert, weil wir die letzten Spiele nicht so gut abgeliefert haben. "Zidane" ist ein sehr guter Spieler und war letztes Jahr auch bei der WM, es sollte also ein spannendes Spiel werden", sagt "DullenMIKE". Auch Teil zwei der Revanche – das erste Aufeinandertreffen Ende März entschieden die Spanier in anderer Besetzung knapp für sich – zwischen Niklas "NRaseck" Raseck und David "Cone" Estébanez wird auf der Microsoft-Konsole ausgespielt. Dann der Wechsel auf die PS4: Das Highlight-Match zwischen Timo Werner und Chelseas Cesar Azpilicueta startet gegen 19 Uhr. Im Anschluss daran bekommt es Deutschlands aktuell bester FIFA-Spieler, Umut "HSV_Umut" Gültekin, mit Javier "JRA" Romero zu tun. Den Abend beschließen sollen schließlich die zwei YouTuber: Für Deutschland zockt "Julius FGU" gegen seinen spanischen Streamingkollegen José "Cacho" Antonio.

Mit einem Showmatch gegen das Team von Nationalkeeper Bernd Leno am kommenden Sonntag steht für die eNationalmannschaft bereits der nächste Termin fest. Aus der eNationalmannschaft spielen zum Beispiel “HSV_Umut” und Erhan "Dr. Erhano" Kayman mit.

[jf]