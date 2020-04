eFriendly gegen Weltmeister Frankreich

#WePlayAtHome, Runde drei: Am Dienstag, 14. April, steht nach den Duellen mit Spanien und Norwegen ein weiteres Heimspiel an der Konsole an. Ab 18.30 Uhr trifft ein deutsches Quartett auf den amtierenden Sieger des FIFA eNations Cup – Frankreich. Wie die Fußballer dürfen sich also auch die professionellen Zocker der Grande Nation als Weltmeister bezeichnen.

Für Deutschland greifen Nationalspieler Timo Werner sowie U 21-Nationalspieler Nico Schlotterbeck, der bei seinem ersten Auftritt gegen die Spanier mit einem 6:1-Erfolg zu überzeugen wusste, zum Controller. eNationalspieler Umut "HSV_Umut" Gültekin vom Hamburger SV und U 19-Nationalspielerin Pauline Nelles vom 1. FC Köln komplettieren die deutsche Mannschaft. Gespielt wird wieder über zweimal sechs Minuten – im 85er-Modus von FIFA 20.

DFB-eFootball.de und YouTube übertragen wieder live

Im Rahmen der besonderen eFriendly-Serie verloren deutsche Teams die ersten beiden Partien – gegen Spanien mit 4:7 Punkten knapp und gegen Norwegen deutlich mit 0:12 Punkten.

Live zu sehen ist das Heimspiel gegen den Weltmeister auf der frisch gelaunchten Plattform www.dfb-efootball.de sowie auf dem YouTube-Kanal des DFB. Auch ran.de, esports.com und der Twitch-Kanal von esports.com zeigen Live-Bilder.

[dfb]