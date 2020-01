eEURO 2020: Gruppengegner stehen fest

Die deutsche eNationalmannschaft trifft in der Onlinequalifikation für die UEFA eEURO 2020 zwischen März und Mai dieses Jahres in Gruppe G auf Ungarn, Gibraltar, Türkei, Bulgarien und Estland. Von insgesamt 55 Ländern qualifizieren sich schließlich die Gruppensieger sowie die sechs besten Gruppenzweiten für die Finalrunde am 9. und 10. Juli 2020 in London, um den ersten eEURO-Champion zu ermitteln.

In der Onlinequalifikation bestreitet jedes Land zwei Spiele (Eins-gegen-Eins) gegen seine Gruppengegner; die Punkte aus beiden Begegnungen werden zusammengezählt, um die jeweiligen Gruppentabellen zu erstellen. Gespielt wird "eFootball PES 2020" von Konami, das offizielle Videospiel zur UEFA EURO 2020.

Die Gruppen

Gruppe A: England, Serbien, Albanien, Spanien, Lettland

Gruppe B: Slowenien, Schottland, Portugal, Rumänien, Liechtenstein

Gruppe C: Schweiz, Nordmazedonien, Moldau, Kasachstan, Bosnien und Herzegowina

Gruppe D: Slowakei, Griechenland, Finnland, Norwegen, Aserbaidschan

Gruppe E: Österreich, Israel, Island, Russland, Polen

Gruppe F: Kosovo, Georgien, Nordirland, Litauen, Belarus, Luxemburg

Gruppe G: Ungarn, Gibraltar, Türkei, Bulgarien, Estland, Deutschland

Gruppe H: Wales, Färöer-Inseln, Ukraine, Andorra, Italien, Montenegro

Gruppe I: Schweden, San Marino, Dänemark, Malta, Niederlande, Irland

Gruppe J: Belgien, Frankreich, Armenien, Zypern, Tschechien, Kroatien

[dfb]