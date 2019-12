eEURO 2020: DFB lädt zum "Bootcamp"

Zwei Monate vor der Auslosung zur UEFA eEURO 2020 lädt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Gamer zu einem "Bootcamp" nach Frankfurt am Main ein. Folgende Spieler kommen am kommenden Dienstag in der Commerzbank-Arena vor Beginn des letzten EM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland zu einem Kurz-Trainingslager zusammen: Mehrab "MeroMen" Esmailian, Mike "EL_Matador" Linden und Matthias "GoooL" Winkler, die allesamt beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehen, Erhan "Dr. Erhano" Kayman von Werder Bremen, der im Oktober in Portugal sein Debüt in der deutschen eNationalmannschaft gefeiert hatte, sowie Pejam "Payamjoon69" Zeinali. Den finalen Kader für die virtuelle Europameisterschaft muss der DFB der UEFA bis Januar 2020 melden.

Im Juli kommenden Jahres veranstaltet die UEFA zum ersten Mal die Europameisterschaft im eFootball, und alle 55 UEFA-Nationalverbände können dabei sein. Gespielt wird "eFootball PES 2020" von Konami, das offizielle Videospiel zur UEFA EURO 2020.

Nach der Auslosung im Januar 2020, wenn die Teilnehmer auf zehn Gruppen aufgeteilt werden, findet von März bis Mai 2020 die Online-Qualifikationsphase statt. Pro Nationalverband treten zwei bis vier Spieler an. Jedes Land bestreitet zwei Spiele (Eins-gegen-Eins) gegen seine Gruppengegner; die Punkte aus beiden Begegnungen werden zusammengezählt, um die jeweiligen Gruppentabellen zu erstellen.

Preisgeld und Tickets fürs Finale der EURO 2020

16 Länder qualifizieren sich für die Endrunde am 9. und 10. Juli in London, um den ersten eEURO-Champion 2020 zu ermitteln. Die Gewinner erhalten Tickets für das Finale der UEFA EURO 2020 am 12. Juli im Wembley-Stadion sowie ein Preisgeld. Weitere Informationen gibt es auf der eigens für das Turnier eingerichteten Website UEFA eEURO 2020.

Zwischen November 2019 und Januar 2020 wird jeder Nationalverband seine Mannschaft zusammenstellen.

[al]