eEURO 2020: Deutsche Gruppe steht fest

Die Gruppen für die UEFA eEURO in diesem Jahr stehen nun fest. In der ersten Turnierphase trifft Deutschland auf Spanien, Rumänien und Bosnien-Herzegowina. Der Auftakt in die Gruppenphase erfolgt für die DFB-Auswahl gegen Rumänien. Im Anschluss trifft die deutsche Mannschaft auf den Sieger der Begegnung zwischen Spanien und Bosnien-Herzegowina. Wann genau die Gruppenphase ausgespielt wird, steht noch nicht fest.

Im Unterschied zur realen EM wird ein "Double-Elimination-Format" gespielt. Das bedeutet, dass bereits nach zwei Siegen die Gruppenphase überstanden ist. Bei einer Niederlage im ersten Spiel würde die deutsche Mannschaft ins Verlierer-Bracket rutschen und müsste die folgenden zwei Begegnungen zwingend gewinnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Grand Final der UEFA eEURO wie auch bereits die Qualifikation online ausgetragen. Eine wichtige Änderung hierbei ist die Austragung im Eins-gegen-Eins. Zuvor war geplant, auch im Zwei-gegen-Zwei-Modus zu spielen und damit die Teamkomponente mehr in den Vordergrund zu rücken. Insgesamt nehmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Mit dabei sind auch Italien, die Niederlande und Frankreich. An den Spieltagen können die Begegnungen auf dem YouTube-Kanal der UEFA verfolgt werden.

[dfb]