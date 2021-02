Echtes Pokalfeeling auf virtuellem Rasen

Beim Club Qualifier des DFB-ePokals powered by ERGO haben sich acht Vereine für den Finaltag der Qualifier am 11. und 12. Februar auf der XBOX und am 18. und 19. Februar auf der PlayStation 4 qualifiziert. Teams aus den Bundesligen, der 3. Liga sowie der FLYERALARM Frauen-Bundesliga kämpften um das Weiterkommen und lieferten sich viele enge Duelle auf Augenhöhe. Einige der favorisierten Teams, die bereits seit längerem eine Esports-Abteilung betreiben, haben es in die nächste Runde geschafft. Aber auch viele Teams, die so noch niemand auf dem Zettel hatte, sicherten sich das Ticket für den Finaltag der Qualifier.

Um eine Begegnung im Club Qualifier für sich zu entscheiden, mussten die Vereine zwei von drei Einzelpartien gewinnen. Auf diese wahre Nervenprobe mussten sich die Spieler*innen von Hansa eFootball, Eintracht Braunschweig Alpha und SV Meppen E-Sports in jeder ihrer Begegnungen einlassen. Zum Glück hatten die Teams nervenstarke Spieler*innen, welche die Herausforderung meisterhaft bewältigten. "Snoopzi" von Hansa eFootball und "Niklaskow" vom SV Meppen wurden von ihren Vereinen immer im dritten Spiel eingesetzt und gingen jedes Mal als Sieger vom Platz. Der SV Meppen eliminierte mit Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen zwei Favoriten und überraschte damit die Community auf Twitch.

Mit dem Coach zum Sieg

Weniger dramatisch und spannend lief die Qualifikation beim SV Darmstadt 98, SSV Jahn Regensburg und den Würzburger eKickers ab. Gegen den FSV Zwickau Esports mussten die Darmstädter zwar in das dritte Entscheidungsspiel, hier überzeugte aber der erfahrene Akteur "MMayyooo" mit einem 7:1-Sieg und schoss seine Lilien so fulminant in die nächste Runde. Die Regensburger und die eKickers aus Würzburg gaben im Club Qualifier auf der XBOX kein einziges Einzelspiel ab und qualifizierten sich souverän für den Finaltag der Qualifier.

Mit einer eher ungewöhnlichen Aufstellung ging die Hertha BSC Esport-Akademie an den Start: In der dritten Einzelpartie gegen Holstein Kiel, dem Entscheidungsspiel um das Weiterkommen in die nächste Runde, war Coach Daren Framke aufgestellt. Dieser zeigte seinen Jungs, wie starkes FIFA gespielt wird und bescherte den Herthanern mit einem 3:2 den siegreichen Abschluss für einen erfolgreichen Tag. Der Weltmeister- und eNationalmannschaftscoach auf der Seite von Schanzer Esports, "Stylo", musste selbst nicht ins Geschehen eingreifen, da seine Mannschaftskollegen "MoAuba" und "Sakul" ihre Partien gewannen und den Schanzern damit den Einzug in die nächste Runde sicherten.

Die acht erfolgreichen Vereine aus dem Club Qualifier haben sich die Teilnahme am Finaltag der Qualifier gesichert, welcher am 11. und 12. Februar auf der XBOX und am 18. und 19. Februar auf der PS4 stattfindet. Weitere Informationen und alle Ergebnisse folgen auf der eFootball-Plattform des DFB.

[jf]