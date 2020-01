Marozsan (r.) mit Oberdorf: "Die jungen Spielerinnen bringen Frische in die Mannschaft"

Dzsenifer Marozsan: "In der EM-Qualifikation sind wir auf dem richtigen Weg"

Dzsenifer Marozsan: "Ich möchte immer und jedes Spiel gewinnen"

Dzsenifer Marozsan schaut auf ein ereignisreiches Jahr mit Olympique Lyon zurück. Im DFB.de-Interview sagt die 27 Jahre alte deutsche Nationalspielerin aber auch, welche Ziele sie mit der DFB-Auswahl verfolgt und mit welchen Gefühlen sie in das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München geht.

DFB.de: Frau Marozsan, das neue Jahr hat gerade begonnen. Bevor wir den Blick nach vorne richten, schauen wir aber bitte noch mal kurz zurück. Mit welchen Gedanken haben Sie 2019 beendet?

Dzsenifer Marozsan: Mit gemischten Gefühlen. Bei Olympique Lyon ist es sportlich gesehen perfekt gelaufen. Da gibt es wenig zu meckern. Aus DFB-Sicht allerdings war es nicht optimal. Die Weltmeisterschaft in Frankreich lief für mich aufgrund meiner Verletzung unglücklich. Dafür ist die Ausgangsposition in der Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in England sehr gut. Da sind wir auf dem richtigen Weg.

DFB.de: Mit welchen persönlichen Zielen starten Sie nun in 2020?

Marozsan: Persönlich wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe. Sportlich wollen wir mit der Nationalmannschaft die Qualifikation für die EURO perfekt machen. Und mit Olympique Lyon wollen wir in allen Wettbewerben bis zum Schluss dabei sein.

DFB.de: Wie sehen Sie perspektivisch die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2021 in England, die Sie bereits angesprochen haben?

Marozsan: Nach solch einer Enttäuschung, wie wir sie bei der WM erlebt haben, ist es oft schwierig, als Mannschaft wieder in die richtige Spur zu finden. Wir haben aber gemeinsam sehr professionell über das Turnier diskutiert. Wir haben die Dinge ehrlich und direkt innerhalb der Mannschaft angesprochen. Meiner Meinung nach war das sehr wichtig. Nun sind wir sehr erfolgreich in der EM-Qualifikation gestartet und auch im Freundschaftsspiel gegen England kurz vor Jahresende sehr gut aufgetreten. Das Team arbeitet sehr konzentriert. Man merkt, dass jede einzelne Spielerin motiviert ist, sich positiv weiterzuentwickeln.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Qualität der jungen Spielerinnen, die zuletzt verstärkt nachgerückt sind?

Marozsan: Es ist sehr, sehr wichtig, dass nun verstärkt junge Spielerinnen nachrücken. Das bringt Frische in die Mannschaft. Ich kann wirklich nur ein Lob an jede einzelne Spielerin aussprechen, die jetzt neu dabei ist. Sie bringen Qualität in die Mannschaft.

DFB.de: Sie persönlich wohnen inzwischen seit etwa dreieinhalb Jahren in Lyon. Wie haben Sie die Zeit sportlich bisher erlebt?

Marozsan: Sportlich gesehen läuft es - wie schon gesagt - wirklich super. Wir haben in den Jahren, seitdem ich hier spiele, alles gewonnen - mit Ausnahme des französischen Pokals 2018. Das ist der einzige Makel. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, nach Lyon zu gehen. Es passt einfach, sportlich wie privat.

DFB.de: Was zeichnet für Sie persönlich das Leben in Frankreich aus?

Marozsan: Die Lebensqualität in Frankreich ist sehr hoch. Die Menschen legen viel Wert darauf, gelassen und stressfrei zu leben. Das mag ich sehr. Alle sind sehr freundlich und hilfsbereit. Von daher fühle ich mich auch privat sehr wohl.

DFB.de: Mit Olympique sind Sie nicht zu stoppen, weder national noch international. Ist es nicht schwierig, da die Motivation immer oben zu halten?

Marozsan: Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass die Erfolge da sind. Es ist der Grund, warum ich Fußball spiele und wofür ich jeden Tag hart arbeite. Die Motivation hochzuhalten, ist für mich persönlich nicht schwierig. Ich liebe Fußball, und es ist für mich eine Nebensache, gegen wen wir spielen. Ich möchte immer und jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt.

DFB.de: Auch aktuell führen Sie die französische Meisterschaft souverän an, dazu stehen Sie im Viertelfinale der Champions League. Gibt es überhaupt etwas zu kritisieren an der Ausgangslage vor der zweiten Saisonhälfte?

Marozsan: Es stimmt, dass wir uns eine sehr gute Ausgangslage verschafft haben. Das ist enorm wichtig, und so konnten wir ganz entspannt in die Winterpause gehen. Zu kritisieren gibt es immer kleinere Details. Wir sind Athleten auf höchstem Niveau und nie ganz zufrieden mit unserer Leistung. Wir wissen, dass wir alle noch Luft nach oben haben, aber das zeichnet auch die Spielerinnen aus. Wir geben uns nie zufrieden und wollen immer besser werden.

DFB.de: Viele deutsche Beobachter haben schon das Viertelfinale der Champions League zwischen Lyon und München im Blick. Ist das für Sie persönlich ein besonderes Duell?

Marozsan: Ich freue mich persönlich sehr auf das Duell gegen Bayern. Ich denke, es wird ein sehr spannendes und gut anzuschauendes Spiel. Ich habe noch nie in der Champions League gegen Bayern München gespielt. Das wird auch für mich etwas Besonderes.

DFB.de: Mit welcher Erwartung gehen Sie in die Partie?

Marozsan: Mit Respekt, aber auch selbstbewusst. Bayern hat eine sehr gute Mannschaft, ich verfolge das eine oder andere Spiel. Aber ich weiß auch, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Deswegen erwarte ich das Aufeinandertreffen voller Selbstvertrauen und mit Vorfreude.

DFB.de: Wie schätzen Sie den FC Bayern ein?

Marozsan: München hat eine spielstarke Mannschaft mit vielen individuell starken Spielerinnen. Viele von ihnen sehe ich ja regelmäßig bei der Nationalmannschaft.

DFB.de: Haben Sie die FLYERALARM Frauen-Bundesliga noch im Blick?

Marozsan: Es ist leider nicht so einfach, die Begegnungen in Frankreich zu verfolgen. Aber alles, was man hier sehen kann, versuche ich zu schauen, sofern es zeitlich bei mir passt.

[sw]