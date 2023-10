Pejcinovic: "Jetzt zeige ich gerade das, was ich kann, und das ist Tore schießen"

Pejcinovic (r.): "Auch in den schwierigen Momenten halten wir alle zusammen"

Dzenan Pejcinovic: "Es kann etwas ganz Großes entstehen"

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist mit einem 6:0-Auftaktsieg gegen Kasachstan in die EM-Qualifikation gestartet. Bevor es am Samstag (ab 15.30 Uhr) gegen Nordmazedonien erneut um wichtige Punkte in der Qualifikation geht, spricht der Wolfsburger Offensivspieler Dzenan Pejcinovic im DFB.de-Interview über das erfolgreiche Auftaktspiel, die Stimmung im Team und seinen persönlichen Saisonstart.

DFB.de: Dzenan, wie wichtig war der Auftaktsieg für die Mannschaft?

Dzenan Pejcinovic: Der Sieg hat jedem richtig gutgetan, weil wir mit dem erfolgreichen Start in der EM-Qualifikation viel anfangen können. Wir haben uns den Sieg absolut verdient. Es war eine super Teamleistung. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die nächsten Spiele gehen.

DFB.de: Während der letzten Länderspielmaßnahme im spanischen Oliva Nova wurde der Grundstein für die Qualifikation gelegt, seid ihr dort als Team nochmal enger zusammengewachsen?

Pejcinovic: Absolut, sowohl auf als auch neben dem Platz sind wir eine richtig gute Truppe geworden. Jeder ist für jeden da, auch in den schwierigen Momenten halten wir alle zusammen und unterstützen uns gegenseitig, von daher denke ich, dass mit uns etwas ganz Großes entstehen kann.

DFB.de: Wie beschreibst du nach den ersten Tagen die Stimmung im Team?

Pejcinovic: Die Stimmung ist momentan überragend. Im Bus haben wir, was die Musik angeht, ganz schön Gas gegeben (lacht). Man hat gemerkt, dass jeder Bock hat und dass jeder das Spiel gewinnen wollte. Vom ersten Training an haben wir uns zusammengeschworen.

DFB.de: Wie hast du das erste EM-Quali-Spiel erlebt?

Pejcinovic: In der ersten Halbzeit sind wir ein bisschen schwer in die Partie gekommen. Wir hatten mit Kasachstan einen tief stehenden Gegner. Für uns war es wichtig, direkt den ersten und zweiten Treffer zu erzielen. So haben wir uns ein bisschen Lockerheit geholt und dann mit der individuellen Qualität jedes Einzelnen das Spiel souverän zu Ende gespielt.

DFB.de: Wie zufrieden warst du mit deiner eigenen Leistung?

Pejcinovic: Ich glaube, zwei Tore und drei Assists sind nicht immer der Fall in einem Spiel, von daher kann ich absolut glücklich sein. Das wäre aber nicht ohne meine Mitspieler möglich gewesen. Ich bin daher vor allem stolz auf die Mannschaft.

DFB.de: Was erwartest du in den beiden kommenden Spielen?

Pejcinovic: Zum einen erwarten wir mit Nordmazedonien einen Gegner, der Polen mit 2:0 geschlagen hat. Wir müssen von Anfang an den Fokus behalten und bei uns bleiben. Gegen den Gastgeber Polen wird es ein harter Kampf werden, den wir annehmen müssen. Wir müssen das Beste aus uns herausholen, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren.

DFB.de: Neben der Nationalmannschaft spielst du in der U 19 des VfL Wolfsburgs und bist ein fester Bestandteil der Profimannschaft. In der A-Junioren-Bundesliga läuft es aktuell sehr gut für dich. Wie ordnest du den Saisonstart ein?

Pejcinovic: Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart, besonders auch deshalb, weil ich im vergangenen Jahr Anlaufschwierigkeiten hatte. Jetzt zeige ich gerade das, was ich kann, und das ist Tore schießen, hart arbeiten und kämpfen. So kann ich mich am Ende auch belohnen.

