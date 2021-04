Dynamo in Quarantäne: Zwei Spiele abgesagt

Die spielleitende Stelle des DFB hat die beiden nächsten Spiele der SG Dynamo Dresden in der 3. Liga abgesagt. Es handelt sich um die Partien gegen den MSV Duisburg und beim KFC Uerdingen, die für den morgigen Samstag und nächsten Dienstag geplant waren. Grund der Absetzungen ist eine Mannschaftsquarantäne für den Tabellenführer, nachdem die regelmäßigen Testungen in dieser Woche positive SARS-CoV-2-Befunde bei zwei Spielern ergeben haben.

Dem daraus folgenden Antrag der SG Dynamo, die Spiele gegen Duisburg und Uerdingen abzusetzen, hat die DFB-Spielleitung entsprochen. Grundlage der Entscheidung ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung.

Nachholtermine stehen noch nicht fest

Die Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam gilt gemäß Entscheidung des Gesundheitsamts zunächst für fünf Tage. Sollten die nächsten PCR-Testreihen bei der SG Dynamo am Montag und Dienstag komplett negativ ausfallen, könnte der Kader am Mittwoch wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Das nächste Spiel der Dresdner wäre dann die Begegnung mit dem Halleschen FC am Samstag, 24. April.

Nachholtermine für die abgesagten Partien gegen den MSV Duisburg und beim KFC Uerdingen stehen noch nicht fest. Diese sollen so zeitnah wie möglich bekannt gegeben werden.

[jb]