Dynamo Dresden schaltet Düsseldorf aus

Riesenjubel bei Dynamo Dresden, Riesenenttäuschung bei Fortuna Düsseldorf: Der Drittligist aus Sachsen hat den Vorjahres-Halbfinalisten aus der NRW-Landeshauptstadt in der ersten DFB-Pokalrunde mit 2:0 (1:0) ausgeschaltet. Christoph Daferner (18.) brachte Dresden im ersten Durchgang in Führung, in der 69. Minute sorgte Robin Meißner für die Entscheidung.

Für die Regionalligisten Sportfreunde Lotte und SV Meppen ist die Pokalreise dagegen schon beendet. Lotte unterlag dem Karlsruher SC 0:5 (0:2), Meppen zog gegen den Hamburger SV mit 1:7 (0:2).

Meißner macht für Dresden den Deckel drauf

Dresden war vor heimischer Kulisse von Beginn an tonangebend und ging durch Daferner verdient in Führung. Die Fortuna fand ihrerseits überaupt nicht zu ihrem gewohnten Spiel und ließ sich von Dynamo immer wieder in Bedrängnis bringen.

Als Düsseldorf nach der Pause etwas aktiver wurde, sorgte Meißner mit dem zweiten Treffer der Hausherren für die Vorentscheidung.

Der KSC ging in Lotte bereits in der zweiten Minute durch David Herold in Führung, die Marvin Wanitzek (21.) in Hälfte eins ausbaute. Auch im zweiten Durchgang blieb der KSC das aktivere Team und kam durch ein Eigentor von Johannes Sabah (49.) zum dritten Treffer des Tages. Budu Zivzivadze (69.) erhöhte, Bambasé Conté (82.) stellte den Endstand her.

Auch der HSV ließ gegen Meppen nichts anbrennen. Manuel Pherai (17.), Miro Muheim (31.), der Sekunden zuvor eingewechselte Davie Selke (56.), erneut Pherai (59.), Fabio Baldé (71.), Tim Möller (80., Eigentor) und Robert Glatzel (89.) sorgten für die Tore für das Team von Trainer Steffen Baumgart. Den Ehrentreffer für Meppen erzielte Daniel Haritonov in der 90. Minute.

