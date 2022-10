Steht vor ihrem 33. Einsatz in der Frauen-Bundesliga: Laura Duske

Duske leitet Köln gegen Potsdam

Schiedsrichterin Laura Duske aus Leverkusen leitet heute (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport) die Partie des 3. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Turbine Potsdam.

Unterstützt wird sie dabei an den Seitenlinien von Sina Diekmann aus Dortmund und Jana Oberländer aus Neuhof an der Zenn. Vierte Offizielle ist Marie Mühlbauer aus Neumarkt in der Oberpfalz.

[dfb]