Duisburgs Halverkamps: "Wir fighten bis zum Abpfiff um jeden Ball"

Die Tabelle der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeigt für viele ein überraschendes Bild: Der MSV Duisburg belegt nach dem 1:0 am Sonntagmittag gegen den SV Meppen den sechsten Platz. Viele haben den Aufsteiger als ersten Absteiger erwartet. Aber die Duisburgerinnen haben bislang gezeigt, wozu sie in der Lage der sind. Im DFB.de-Interview unmittelbar nach Spielschluss spricht Offensivspielerin Antonia-Johanna Halverkamps (22) über den Sieg gegen Meppen, den starken Start und ihre Gedanken beim Blick auf die Tabelle.

DFB.de: Antonia-Johanna Halverkamps, hatten Sie bereits Zeit, einen Blick auf die Tabelle zu werfen?

Antonia-Johanna Halverkamps: Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe aber eben in der Kabine schon gehört, dass wir einen guten Sprung gemacht haben...

DFB.de: ...auf Rang sechs.

Halverkamps: Das ist natürlich bombastisch. Es ist schön zu sehen, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt.

DFB.de: Für viele galten Sie vor der Saison als Absteiger Nummer eins. Jetzt haben Sie nach neun Begegnungen zehn Punkte auf dem Konto.

Halverkamps: Wir haben ja selbst nicht damit gerechnet, dass es so gut laufen würde. Wir haben vom ersten Spiel an immer unser Bestes gegeben und alles reingeworfen. Deshalb ist es nicht unverdient, dass wir jetzt ganz gut dastehen.

DFB.de: Außerdem sind Sie vor Leverkusen, Köln und Essen die beste NRW-Mannschaft derzeit.

Halverkamps: Auch das ist sehr schön. (lacht)

DFB.de: Was macht Sie derzeit zu so gut?

Halverkamps: Wir haben uns nicht nur fußballerisch weiterentwickelt. Wir haben vor allem auch außerhalb des Rasens viel dafür getan, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen. Davon profitieren wir jetzt. Unsere Siege sind fast immer eine große Teamleistung.

DFB.de: Auch das 1:0 am Sonntagmittag gegen den SV Meppen?

Halverkamps: Ja, das würde ich schon sagen. Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen. Aber uns kann man nie absprechen, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen. Wir fighten bis zum Abpfiff um jeden Ball. Letztlich war es aber einfach nur ein richtig wichtiger Sieg.

DFB.de: Den Siegtreffer von Allie Hess nach 54 Minuten haben Sie vorbereitet.

Halverkamps: Das freut mich einfach riesig. Zuletzt habe ich die Bälle häufiger zu hart in die Mitte gespielt. Diesmal habe ich den Kopf rechtzeitig hoch genommen. Ich habe den Ball dann nach Gefühl in die Box gespielt. Ich war froh, als Allie ihn verwandelt hat.

DFB.de: Es fällt auf, dass Sie aus acht erzielten Treffer bereits zehn Punkte gemacht habt. Ist diese Effektivität derzeit entscheidend?

Halverkamps: Ja, klar. Die Statistik zeigt, dass Effektivität gerade eine unserer großen Stärken ist. Trotzdem können wir uns auch im letzten Drittel des Spielfeldes weiter verbessern.

DFB.de: Wie groß war der Schritt, den Sie heute in Richtung Klassenverbleib gemacht haben?

Halverkamps: Es war ein großer Schritt. Aber wir haben noch nichts erreicht. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir werden uns nun sicher nicht auf diesem Polster ausruhen. Das kann nach hinten losgehen. Keine hier denkt, dass wir schon durch sind. Wir werden auch weiterhin alles reinhauen, was in unserer Macht steht. Jedes Tor und jeder Punkt hilft uns, um unsere Ziele zu erreichen.

DFB.de: In der vergangenen Woche haben Sie im DFB-Pokal eine ziemlich heftige 0:7-Niederlage gegen den FC Bayern kassiert. Wie schwer war es, so schnell den Kopf wieder nach oben zu bekommen?

Halverkamps: Zunächst mal muss ich sagen, dass diese Niederlage – auch in dieser Höhe – absolut verdient war. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das, was uns in den vergangenen Wochen stark gemacht hat, haben wir leider gar nicht auf den Rasen bekommen. Wir haben jeglichen Kampfgeist vermissen lassen. Das war für uns eine gute Lektion, dass es so nicht funktioniert. Da sind wir mal wieder richtig wach gerüttelt worden und ziemlich hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Umso wichtiger war es für uns, dass wir all diese Tugend, die für unser Spiel nötig sind, heute wieder auf den Platz gebracht haben.

DFB.de: Bis zur Winterpause stehen nun noch die Begegnungen beim SC Freiburg und die SGS Essen auf dem Programm. Was ist vor Weihnachten noch möglich?

Halverkamps: Wir werden jetzt auch in den letzten beiden Spielen nochmal alles reinwerfen. Dann werden wir sehen, was wir holen können. Freiburg ist eine starke Mannschaft, aber auch Essen schätze ich sehr gut ein. Wichtig ist, dass wir uns auf unsere Leistung fokussieren. Das macht uns bisher so stark. Von diesem Plan werden wir nicht abweichen.

