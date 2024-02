Duisburg verpasst ersten Saisonsieg knapp

Schlusslicht MSV Duisburg ist am 13. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga hauchdünn am ersten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Das Team von Trainer Thomas Gerstner erkämpfte beim SC Freiburg zwar ein 1:1 (0:0)-Unentschieden, lag dabei allerdings bis tief in die Nachspielzeit in Führung, ehe doch noch der Ausgleich fiel.

Vor 1414 Zuschauer*innen im Freiburger Dreisamstadion schoss die eingewechselte Taryn Morgan Ries (65.) mit ihrem ersten Bundesligator die Führung für die "Zebras" heraus. Freiburgs Nationalspielerin Janina Minge (90.+4) sicherte den Breisgauerinnen aber zumindest noch das Unentschieden. Der MSV ist mit jetzt drei Punkten als Tabellenletzter sieben Punkte vom rettenden zwölften Tabellenplatz entfernt, der Sport-Club rangiert acht Zähler vor der Gefahrenzone.

MSV-Trainer Gerstner baut Startformation um

Obwohl ihre Mannschaft nach dem unglücklichen Ausscheiden im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt (1:2) am Donnerstag nur wenig Regenerationszeit hatte, stellte Freiburgs Trainerin Theresa Merk ihre Anfangsformation nur auf einer Position um. Für Lisa Kolb rückte Cora Zicai in die Startelf.

Für deutlich mehr Umstellungen entschied sich MSV-Trainer Thomas Gerstner. Im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim blieben die drei Winterzugänge Haley Marie Thomas, Taryn Morgan Ries und Lisa Josten sowie Natalie Rose Muth zunächst auf der Bank. Dafür durften Kara Bathmann, Vanessa Fürst, Miray Cin und Alexandria Loy Hess von Beginn an für die "Zebras" auflaufen.

Kolb vergibt größte Chance gleich zu Beginn

Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Freiburgs Abwehrspielerin Lisa Kolb gleich in der Anfangsphase. Aus fünf Metern schoss sie den Ball am Duisburger Tor vorbei. Weitere gute Möglichkeiten hatten Annabel Schasching, die eine gefährliche Flanke von Kapitänin Hasret Kayikci hauchdünn verpasste, und Samantha Steuerwald, die den MSV-Kasten mit einem Kopfball knapp verfehlte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war es dann noch einmal Schasching, die vom Elfmeterpunkt zum Abschluss kam, ihren Schuss aber ein wenig zu hoch ansetzte, so dass Duisburgs Torhüterin Ena Mahmutovic erneut nicht eingreifen musste.

Auf der Gegenseite bemühten sich die Gäste zwar immer wieder um Entlastung. Wirklich gefährlich wurden die Duisburgerinnen aber nicht. Alexandria Loy Hess schoss aus rund 25 Metern am Tor vorbei. Zweimal versuchte es auch Distanzspezialistin Antonia-Johanna Halverkamps, konnte Freiburgs Torfrau Rafaela Borggräfe damit aber nicht beeindrucken.

Aus dem Nichts: Duisburger Jokerin Ries sticht

Kurz nach der Pause zog Halverkamps erneut aus rund 20 Metern ab und stellte Borggräfe mit ihrem wuchtigen Abschluss schon vor eine größere Aufgabe. Die Torhüterin der Breisgauerinnen hielt den Ball aber dennoch sicher fest. Insgesamt blieb jedoch der SC Freiburg feldüberlegen, konnte sich aber nur wenige hochkarätige Chancen erarbeiten.

Nach einer Stunde reagierte Trainerin Theresa Merk mit einem Dreifachwechsel und brachte mit Giovanna Hoffmann, der Ex-Duisburgerin Selina Vobian und Milla Punsar drei frische Offensivspielerinnen. Hoffmann, die auch die Spielführerbind von Hasret Kayikci übernahm, hatte nur wenig später Pech mit einem Hackentrick. Der Ball rollte am langen Eck vorbei.

Praktisch aus dem Nichts fiel dann der Führungstreffer der Gäste aus dem Ruhrgebiet. Nach einer Rechtsflanke von Sarah Freutel wollte Spielführerin Vanessa Fürst eigentlich von der Strafraumgrenze auf das Tor schießen. Ihr Versuch wurde jedoch abgefälscht und landete bei der eingewechselten Taryn Morgan Ries, die entschlossen zum überraschenden 0:1 (65.) ins Netz traf.

Mahmutovic glänzt und wird doch noch bezwungen

Freiburg antwortete mit wütenden Angriffen und erhöhte noch den Druck. Janina Minge mit einem Flachschuss und Milla Punsar mit einem Kopfball verfehlten aber ihr Ziel. Die Duisburgerinnen verteidigten den Vorsprung leidenschaftlich und waren bemüht, den Gastgeberinnen keine Lücken anzubieten.

Als Torhüterin Ena Mahmutovic bereits in der Nachspielzeit einen Distanzschuss von Selina Vobian mit einer Glanzparade aus dem Winkel fischte, wähnten sich die "Zebras" schon fast am Ziel. Den folgenden Eckball, den erneut Vobian vor das Tor brachte, nickte jedoch Janina Minge am zweiten Pfosten aus kurzer Entfernung zum 1:1 (90.+4) ein. In den hektischen Schlussminuten sah die eingewechselte Duisburgerin Natalie Rose Muth noch wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+6). Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr, weil Ena Mahmutovic beim letzten Freiburger Freistoß von Selina Vobian noch einmal auf dem Posten war.

