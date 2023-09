Duisburg stellt Trainer Torsten Ziegner frei

Der erste Trainerwechsel der neuen Saison in der 3. Liga ist perfekt. Der MSV Duisburg hat seinen Cheftrainer Torsten Ziegner mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch Co-Trainer Michael Hiemisch wurde von seinen Aufgaben entbunden. Das entschieden Geschäftsführung und Vorstand des MSV am Tag nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SC Verl. Dabei hatten die "Zebras" einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.

Der ehemalige Bundesligist hat aus den ersten sechs Saisonspielen drei von möglichen 18 Punkten geholt, wartet noch auf den ersten Sieg und belegt den vorletzten Tabellenplatz. Torsten Ziegner hatte die "Zebras" im Mai 2022 übernommen und führte das Team in der abgelaufenen Spielzeit zum Klassenverbleib.

"Ein bitterer Moment"

"Leider haben es Torsten Ziegner und Michael Hiemisch nicht geschafft, mit unserer Mannschaft zum Start in die neue Saison so erfolgreich zu sein, wie wir uns alle das erhofft haben", lautete die Stellungnahme der MSV-Verantwortlichen. "Auch wenn wir alle mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden sind: Das ist ein bitterer Moment, denn wir hätten gerne mit Torsten Ziegner und Michael Hiemisch, die sich extrem mit dem MSV identifiziert haben und die wir menschlich sehr schätzen, den Schritt in eine gute Zukunft getan."

Wer das Team des MSV Duisburg im nächsten Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln am Samstag, 23. September, betreuen wird, soll zeitnah bekanntgegeben werden.

[mspw]