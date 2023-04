Duisburg gegen Elversberg am 25. April

Die Spielleitung des DFB hat in der 3. Liga das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und der SV Elversberg neu angesetzt. Die Partie wird am Dienstag, 25. April, ausgetragen. Anpfiff ist um 19 Uhr. MagentaSport überträgt exklusiv live.

Das Gastspiel des Tabellenführers aus Elversberg war am vergangenen Wochenende wegen Unbespielbarkeit des Platzes in der Schauinslandreisen-Arena abgesagt worden. Eine Woche zuvor war an gleicher Stelle bereits die Begegnung der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt nach starken Regenfällen kurzfristig ausgefallen.