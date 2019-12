Düsseldorf: Frank Schaefer jetzt Direktor

Im Rahmen einer internen Umstrukturierung bei Fortuna Düsseldorf wurde Nachwuchsleiter Frank Schaefer jetzt zum Direktor befördert. Der 1. FC Kaiserslautern hat die Ausbildungsmöglichkeiten für seine Nachwuchsspieler erweitert und Rocco Reitz glänzte bei seinem Comeback für die U 19 von Borussia Mönchengladbach. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf: Frank Schaefer, bislang Leiter des Leistungszentrums von Fortuna Düsseldorf, ist zum "Direktor Nachwuchs" befördert worden. Neben dem 56-Jährigen wurde auch Uwe Klein, zuvor Leiter Scouting & Kaderplanung im Rahmen einer internen Umstrukturierung der sportlichen Organisation zum "Direktor Scouting & Kaderplanung" ernannt. "Wir schätzen die gute Arbeit von Uwe Klein und Frank Schaefer", erklärt Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. "Der Schritt, sie zu Direktoren zu befördern, ist eine Wertschätzung ihrer Leistungen in den vergangenen Jahren." Frank Schaefer ist seit September 2016 für das Leistungszentrum der Fortuna tätig. Als Junioren-Trainer wurde der gebürtige Kölner unter anderem in der Saison 1999/2000 Deutscher Meister mit der U 19 von Bayer 04 Leverkusen. Außerdem arbeitete er viele Jahre für den rheinischen Rivalen 1. FC Köln. Unter seiner Regie hat sich unter anderem die U 19 der Fortuna in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga zu einem Spitzenteam entwickelt, belegt aktuell Rang drei.

1. FC Kaiserslautern: Der 1. FC Kaiserslautern aus der Staffel Süd/Südwest hat die Ausbildungsmöglichkeiten für seine Nachwuchsspieler um eine Option ergänzt und nun eine Kooperationsvereinbarung mit der Berufsbildenden Schule I (Technik) in Kaiserslautern abgeschlossen. Die Einrichtung erweitert als Partnerschule neben den bereits bestehenden Kooperationen mit dem Heinrich Heine Gymnasium, der IGS Bertha-von-Suttner, der Kurpfalz Realschule plus, der Berufsbildenden Schule II (Wirtschaft und Soziales) in Kaiserslautern sowie zwei Schulen in Ramstein das Angebot an schulischen Ausbildungsgängen für die jungen FCK-Spieler. "Die schulische Qualifikation als wichtiges Standbein im Leben ist von elementarer Bedeutung und ein immens wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Ausbildungsansatzes", erklärt Martin Bader, Geschäftsführer Sport beim FCK. "Die Kooperation mit der BBS I rundet unser Gesamtkonzept einer schulischen und weiterführenden Ausbildung neben der fußballerischen Förderung ab." Außerdem übernimmt der FCK die Patenschaft im Rahmen des Projektes "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" und wird den Partner bei entsprechenden Veranstaltungen unterstützen.

Borussia Mönchengladbach: Das Comeback von Rocco Reitz für Borussia Mönchengladbach in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga verlief sehr erfolgreich. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler erzielte nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen auf Anhieb den Treffer zum 3:0-Endstand. Der U-Nationalspieler hatte sich Mitte August am 1. Spieltag gegen den FC Schalke 04 (2:1) einen Muskelbündelriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. Jetzt meldete er sich beim Tabellenzweiten eindrucksvoll zurück. Vom Auftritt seiner Mannschaft gegen Leverkusen zeigte sich Gladbachs U 19-Trainer Sascha Eickel angetan. "Von der ersten Minute an haben wir viel in dieses Spiel investiert", so der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer. "Die Mannschaft hat eine großartige Laufbereitschaft und taktische Disziplin an den Tag gelegt. Es war unser bislang bestes Saisonspiel." Zum Abschluss der Hinserie gastiert die Borussia am Sonntag (ab 11 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen und liefert sich mit dem punktgleichen Spitzenreiter 1. FC Köln (gleichzeitig beim FC Schalke 04) sowie dem Tabellendritten Fortuna Düsseldorf (zwei Punkte zurück/gegen Alemannia Aachen) ein Fernduell um die Herbstmeisterschaft.

Eintracht Frankfurt: Bei der U 19 von Eintracht Frankfurt, die in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga auf Platz sechs rangiert, stehen die ersten Termine für die Wintervorbereitung fest. Für das Team des Technischen Direktors Marco Pezzaiuoli und Trainer Andreas Ibertsberger geht es ab dem 9. Januar für vier Tage nach Göttingen. Dort trifft die Eintracht bei einem Hallenturnier in ihrer Gruppe auf die Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC und Manchester United sowie auf die regionalen Teams des FC Gleichen, FC Grone, JFV Eichsfeld-Mitte und SV Rotenburg. Ebenfalls bei dem Turnier am Start sind unter anderem Fortuna Düsseldorf, der FC Brügge, Austria Wien, der FC Schalke 04 oder der FC Fulham. Von Donnerstag bis Samstag gehen die Gruppenspiele über die Bühne, am Sonntag finden die Final- und Platzierungsspiele statt. Alle Partien des Turniers werden vom Veranstalter live im Internet gestreamt.

RB Leipzig: Die U 19 von RB Leipzig muss am Sonntag (ab 11 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen, dem Tabellenzweiten in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga, mindestens auf einen Leistungsträger verzichten. Eric Martel handelte sich beim 4:1 gegen den FC St. Pauli die fünfte Gelbe Karte ein und fehlt nun gesperrt. Damit verpasst der Innenverteidiger zum ersten Mal in dieser Saison einige Spielminuten. Sowohl in den zwölf Ligaspielen, als auch in den beiden Partien des DFB-Pokals der Junioren sowie den bisherigen vier Begegnungen in der UEFA Youth League wurde er von Trainer Alexander Blessin über die volle Distanz eingesetzt.

1. FC Union Berlin: André Vilk, U 19-Trainer beim 1. FC Union Berlin, fand nach dem 3:2 (2:0) des Tabellenvierten in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga gegen den stark abstiegsbedrohten Chemnitzer FC klare Worte. "Das war unsere schwächste Saisonleistung", so der 37-Jährige. "Das Positive sind das Ergebnis und die drei erzielten Tore - alles andere war unterdurchschnittlich. Wenn ein noch siegloser Gegner fünf Großchancen gegen uns hat, sagt das schon viel über unsere Leistung aus." Die abschließende Begegnung der Hinrunde bestreiten die Berliner am Samstag (ab 12 Uhr) beim FC Energie Cottbus. Vilk erwartet in der Lausitz eine deutliche Leistungssteigerung. "Wir sollten das Glück nicht überstrapazieren, denn um konstant erfolgreich zu sein, muss die Mannschaft mehr investieren", erklärte der Union-Trainer.

