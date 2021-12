Düsseldorf: Countdown zur EURO 2024 nimmt Fahrt auf

In 921 Tagen startet die UEFA EURO 2024, der Countdown in Düsseldorf nimmt jetzt schon Fahrt auf - natürlich emissionsfrei. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat heute gemeinsam mit Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Klaus Klar, dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinbahn AG, und Andreas Schär, neben Markus Stenger einer der beiden Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, sowie Michael Brill, dem Geschäftsführer von D.Live, zwei umweltfreundliche Elektrobusse ganz im Zeichen der Europameisterschaft präsentiert. Im Design der EURO 2024 beklebt, steigern die Fahrzeuge die Vorfreude auf das Turnier der besten 24 Fußball-Nationalmannschaften Europas - und fahren dabei emissionsfrei durch die Stadt.

"Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist stolz, Mitausrichter der nächsten EURO zu sein", sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. "Wir bieten als Stadt mit unserer einzigartigen Infrastruktur, dem schönsten Fan-Walk Europas entlang des Rheins hin zu unserer multifunktionalen ARENA dafür beste Voraussetzungen. Ab sofort machen zwei Elektrobusse auf unseren Straßen Werbung für die EURO und unterstreichen dabei, wie wichtig uns das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 ist. Ich bin überzeugt, dass ein Großereignis wie die EURO die Chance für einen Extraschub für die Mobilitätswende und unserem Weg zur Klimahauptstadt gibt."

"EURO 2024 stärkt positives Lebensgefühl in der Region"

Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche ergänzt: "Ich freue mich sehr über die Gestaltung der Busse. Sie setzt unser tolles EURO-Logo mit den städtischen Motiven gut in Szene und repräsentiert Düsseldorf in charmanter Weise. Zugleich wird im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar, dass wir uns alle sehr auf die EURO 2024 freuen. Die Landeshauptstadt steht neben Nachhaltigkeit für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Mit den Bussen heißen wir alle zukünftigen Gäste und ganz speziell die Delegation der EURO 2024 GmbH in unserer schönen Stadt willkommen. Die Vorbereitungen für die EURO sind auf einem guten Weg - die intensiven Gespräche unter Beachtung der 2G+ Regelung sind ein weiterer Meilenstein."

Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn, sagt: "Die EURO 2024 stärkt das positive Lebensgefühl in der Region Düsseldorf und führt Menschen aus ganz Europa zusammen. Als Rheinbahn freuen wir uns schon heute auf die einzigartige Stimmung und den erstklassigen sportlichen Wettstreit. Und wir freuen uns auf die vielen nationalen und internationalen Fußballfans, die wir als Rheinbahn in dieser Zeit sicher und zuverlässig an ihre Ziele bringen werden. Unsere modernen E-Busse werden ab heute bis zum Turnier mit dem unverwechselbaren Design im Straßenbild präsent sein und zur Vorfreude auf die EURO beitragen. Für mich sind sie echte Hingucker geworden."

"Mit Partnern in den Städten in den Dialog kommen"

Die Präsentation fand im Rahmen der EURO-Woche statt. Vom 7. bis zum 10. Dezember 2021 stehen für die EURO 2024-Delegation und das Düsseldorfer Projektteam unter der Leitung von Thomas Neuhäuser unter anderem Workshops zu den Themen Mobilität, Sicherheit, Volunteers und Marketing auf dem Programm. Daneben verschafft sich die Delegation der EURO 2024 GmbH einen Überblick über die ausgezeichneten Bedingungen in der Stadt und in der Arena.

Markus Stenger, Geschäftsführer EURO 2024 GmbH, sagt: "Mit den EURO-Wochen erfassen wir den Status quo der Veranstaltungsorganisation in unseren zehn Host Cities und Stadien. Daraus entwickeln wir dann unseren gemeinsamen Fahrplan in Richtung UEFA EURO 2024. Zudem nutzen wir die Möglichkeit, mit unseren Partnern in den Städten auch in herausfordernden Zeiten in den Dialog zu kommen. Düsseldorf mit seiner Gastfreundlichkeit und seiner Weltoffenheit hat mit der EURO eine hervorragende Plattform, um Fans aus aller Welt willkommen zu heißen. Wir freuen uns auf den Austausch und auf die Fahrten im umweltfreundlichen EURO-Bus."

Michael Brill, Geschäftsführer D.LIVE, sagt: "Klimaneutrale Mobilität, EURO 2024 und die Arena - das passt hervorragend zusammen. Gemeinsam gehen wir auf einen Weg zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf die Fußball-Europameisterschaft 2024. Vor uns liegen ereignisreiche Jahre - unter anderem mit dem Bau des multifunktionalen neuen Anbaus an der Arena."

