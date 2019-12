Duell um die Spitze: VfB empfängt Mainz

Spitzenspiel in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga: Der aktuelle Staffelsieger VfB Stuttgart empfängt heute (ab 14 Uhr) im Rahmen des 12. Spieltages als Tabellendritter den Ligaprimus 1. FSV Mainz 05. Beide Mannschaften trennt gerade einmal ein Zähler. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Die Vorrunde neigt sich dem Ende entgegen und es zeichnet sich ab, dass der aktuelle deutsche Vizemeister VfB Stuttgart auch in dieser Saison um die Teilnahme an der Endrunde um die nationale U 19-Krone mitspielen wird. Mit 26 Punkten aus elf Spielen sind die Schwaben nur einen Zähler von der Spitze entfernt und rangieren wegen der schlechteren Tordifferenz hinter dem punktgleichen FC Bayern München auf dem dritten Platz. Lediglich aus drei Begegnungen ging der VfB nicht als Sieger hervor, zwei davon fielen in den Zeitraum bis zum 3. Spieltag. Nach drei Siegen in Folge ging die Mannschaft von Trainer Nico Willig gegen den FC Bayern München (1:4) zum ersten und bisher einzigen Mal leer aus. Bis zur Länderspielpause gelangen den Stuttgartern vier Siege hintereinander. Der 1. FSV Mainz 05 führt bereits seit dem 2. Spieltag die Tabelle an. Daran änderten auch die beiden Unentschieden am 6. und 7. Spieltag gegen den FC Ingolstadt 04 und bei Kickers Offenbach (jeweils 1:1) nichts. Sonst hat es bislang nur der zweitplatzierte FC Bayern München, der mit einem Sieg am Samstag (ab 11 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt vom direkten Duell der beiden Titelkonkurrenten profitieren könnte, beim 1:1 geschafft, gegen die Mainzer zu punkten.

Die Trainer: Nachdem Nico Willig zwei Monate lang die Profis des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Bundesliga betreut hatte, steht der 38-Jährige seit Saisonbeginn wieder bei der U 19 in der A-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Bis Ende April hatte der gebürtige Tübinger maßgeblichen Anteil daran, dass der VfB-Nachwuchs das Finale um die Deutsche Meisterschaft und das Endspiel im DFB-Pokal der Junioren erreichte. Für Willig war es die erste Saison an der Seitenlinie bei den A-Junioren. Für den VfB-Nachwuchs arbeitet er dagegen schon seit Januar 2016 und betreute dort zunächst die U 16, bevor er nach sechs Monaten aufrückte und zwei Jahre lang für die U 17 verantwortlich war. Für Benjamin Hoffmann hat seit Saisonbeginn bei der U 19 des 1. FSV Mainz 05 ein neues Kapitel begonnen. Der 39-Jährige arbeitete 17 Jahre lang im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund. Über die Stationen bei der U 15 und U 17 war der 40-Jährige im September 2016 nach dem damaligen Wechsel von Hannes Wolf zum VfB Stuttgart zu den A-Junioren aufgerückt. Schon in seiner ersten Saison holte Hoffmann 2017 mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft. In einem packenden Finale setzte sich die Borussia im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München 8:7 durch. Auch in der vergangenen Saison sicherten sich die Dortmunder unter Hoffmanns Regie den begehrten Titel. Dabei wurde der VfB Stuttgart in einem spektakulären Finale 5:3 besiegt.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga, die seit 2003 ununterbrochen der höchsten deutschen U 19-Spielklasse vertreten sind, standen sich die U 19-Teams des VfB Stuttgart und des 1. FSV Mainz 05 bereits in 30 Duellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 14 Siegen, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen leicht für den FSV. Besonders auffällig: Alle fünf zurückliegenden Duelle entschieden die Mainzer für sich. Beim 3:1 im bislang jüngsten Aufeinandertreffen hatten sich für die Mainzer Jonathan Burkardt, Leandro Barreiro Martins (beide mittlerweile bei den eigenen Profis) sowie Erkan Eyibil in die Torschützenliste eingetragen. Der Stuttgarter Anschlusstreffer ging auf das Konto von Eric Hottmann (jetzt SG Sonnenhof Großaspach).

Die Stimmen: "Wenn wir die Leistung von unserem 2:0 gegen den SC Freiburg bestätigen können, sind wir auch gegen Mainz auf einem guten Weg", sagt Stuttgarts Trainer Nico Willig gegenüber DFB.de. "Wir werden uns nicht verstecken oder unsere Spielweise verstellen, sondern das Ziel haben, dominant aufzutreten. Auch wenn die Mainzer die meiner Meinung nach individuell am besten besetzte Mannschaft der Staffel stellen, wollen wir unsere Art durchbekommen. Ich bin zuversichtlich, dass die Partie das halten wird, was das Duell des Dritten gegen den Ersten verspricht." Der VfB Stuttgart gehört für den Mainzer Trainer Benjamin Hoffmann zu den heißesten Kandidaten auf den Staffelsieg. "Beim VfB sind noch einige Spieler dabei, die schon in der vergangenen Saison im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft standen. Auch die vorherigen U 17-Spieler bringen viel Qualität mit", so der 40-Jährige im Gespräch mit DFB.de. "Der VfB verfügt über eine sehr komplette Mannschaft, die körperlich robust spielen kann, aber auch ihre Stärken im Spielaufbau hat. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, um etwas mitzunehmen."

Die personelle Situation: Gegen den 1. FSV Mainz 05 muss der VfB Stuttgart auf die Langzeitverletzten Enrique Katsianas-Sanchez und Jordan Meyer (beide Kreuzbandriss) verzichten. Auch Mittelfeldspieler Leonhard Münz (Meniskusverletzung) steht nicht zur Verfügung. Dafür sind die Angreifer Kevin Grimm (Kreuzbandriss) und Maurice Kramny (Adduktorenverletzung), Sohn von Ex-Profi Jürgen Kramny, wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Bei Mainz 05 fällt U 19-Nationalspieler Niklas Tauer (Innenbandverletzung) bis zur Winterpause aus.

[mspw]