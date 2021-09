Duell um die Spitze: Bochum gegen Gladbach

Bewährungsprobe für die Topstarter in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga: Am Sonntag (ab 11 Uhr) stehen sich mit Tabellenführer VfL Bochum und dem ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach zwei der drei mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten gestarteten Mannschaften im direkten Duell gegenüber. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Zwei Spiele, zwei Siege und dabei 11:2 Tore: Der VfL Bochum hat den derzeit erfolgreichsten Start aller 17 Mannschaften in der West-Staffel hingelegt. Zunächst gewannen die Bochumer ihr Heimspiel gegen den Wuppertaler SV 6:0. Anschließend legte der VfL mit einem 5:1 bei der SG Unterrath nach. Besonders häufig als Torschütze erfolgreich war bislang Mohammad Mahmoud. Der erst in diesem Sommer von Borussia Dortmund verpflichtete Offensivspieler führt mit fünf Treffern auch die Torjägerliste an. Mit Luca Erdelkamp (drei Tore) folgt noch ein Mitspieler gemeinsam mit Benedikt Fallbrock und David Arize (Borussia Mönchengladbach) auf dem zweiten Platz. Arize hat damit großen Anteil, dass auch die "Fohlen" als eine von drei Mannschaften die optimale Ausbeute zu Buche stehen haben. Bei 7:0 Toren ist die Borussia um einen Treffer besser als der SC Preußen Münster (7:1). Dem 4:0 im rheinischen Duell bei Bayer 04 Leverkusen folgte zuletzt ein 3:0 gegen den SV Lippstadt 08.

Die Trainer: David Siebers, seit Saisonbeginn wieder U 17-Trainer, ist im Nachwuchsbereich des VfL Bochum eine feste Größe. Über die U 17 und die U 19 des Hombrucher SV sowie den DFB-Stützpunkt in seiner Geburtsstadt Dortmund wechselte der 34-Jährige bereits im Sommer 2014 als Trainer nach Bochum. Seit Juli 2018 ist er auch als Sportlicher Leiter der U 13 bis U 16 tätig. Zu diesem Zeitpunkt übernahm er auch erstmals für zwei Jahre die U 17. Nach einem Jahr bei der U 16 tauschte er nun wieder mit Simon Schuchert die Verantwortung. Hagen Schmidt ist bei der U 17 von Borussia Mönchengladbach schon ein alter Bekannter. Der 51-Jährige betreut die B-Junioren der Fohlen bereits seit Juli 2016. Dabei gelangen in den beiden zurückliegenden, wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeiten (2019/2020 Rang drei, 2020/2021 Spitzenreiter) die bislang besten Platzierungen. Zuvor war Schmidt jahrelang im Altersbereich U 19 tätig. Beim VfL Wolfsburg arbeitete er von 2014 bis 2016 und führte die "Wölfe" unter anderem zur Vizemeisterschaft in der Staffel Nord/Nordost (2015/2016). Die A-Junioren des Halleschen FC (2009 bis 2014) führte er als Aufsteiger viermal in Folge zum Klassenverbleib in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse.

Die Bilanz: Die U 17-Teams des VfL Bochum und von Borussia Mönchengladbach standen sich bislang 23-Mal in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga gegenüber. Seit der Spielzeit 2010/2011 gibt es das Duell in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse regelmäßig. Seit der Gründung des Wettbewerbs war der VfL Bochum nur in der Spielzeit 2009/2010 nicht in der B-Junioren Bundesliga vertreten. Im Vergleich beider Vereine haben die Bochumer die Nase vorne: Elf VfL-Siegen stehen fünf Unentschieden sowie sieben Erfolge von Borussia Mönchengladbach gegenüber. Auch das Torverhältnis spricht mit 28:23 Treffern für den VfL Bochum. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt das bislang jüngste Aufeinandertreffen schon etwas zurück: Anfang Oktober 2019 war der direkte Vergleich 1:1 ausgegangen. Luca Barata (mittlerweile bei der U 19) hatte Mönchengladbach zunächst mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Soufian Kaba (mittlerweile SC Preußen Münster U 19) gelang für die Bochumer der Ausgleich.

Die Stimmen: "Mit zwei Siegen haben wir den erhofften Traumstart hingelegt", sagt Bochums Trainer David Siebers im Gespräch mit DFB.de. "Jetzt gehen wir mit voller Vorfreude in das Spitzenspiel mit Gladbach. Die Borussia gehört für mich zu den absoluten Meisterschaftsfavoriten. Die Mannschaft ist körperlich schon sehr weit und hat einige technisch sehr starke Spieler in ihren Reihen. Wir dürfen den Gegner daher erst gar nicht ins Spiel kommen lassen und wollen ihn schon früh im Aufbau stören." Gladbach-Trainer Hagen Schmidt meint im Gespräch mit DFB.de: "Wir haben bislang jeweils gute Leistungen abgerufen und sind dabei geschlossen als Mannschaft aufgetreten. Das gibt uns Selbstvertrauen für das Spiel in Bochum. Defensiv werden wir wohl mehr gefordert werden als bisher. Wir müssen aggressiv in den Zweikämpfen auftreten und wollen zu jedem Zeitpunkt aktiv sein."

Die personelle Situation: Im Spitzenspiel muss der VfL Bochum weiterhin auf Kapitän David Hartmann (Kreuzbandriss) verzichten. Die zuletzt angeschlagenen Jayden Peters und Hugo Rölleke stehen kurz vor dem Comeback. Bei Dean Winter und Baris Dügencioglu ist ein Einsatz noch fraglich. Borussia Mönchengladbach stehen in Bochum Michael Nduka (muskuläre Probleme), Hugo Schmidt (Schlüsselbeinbruch) und Mohamed Ghait (Wadenbeinbruch) nicht zur Verfügung.

