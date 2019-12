Duell gegen USA: Turniersieg im Blick

Zwei Spiele, zwei deutliche Siege: Die deutschen U 17-Juniorinnen greifen beim stark besetzten Vier-Nationen-Turnier in Schweden nach dem Gesamtsieg. In der abschließenden Partie gegen die USA reicht der DFB-Auswahl in Varberg heute (ab 18 Uhr) schon ein Unentschieden. Die USA hat ebenso wie Spanien bislang einen Erfolg und eine Niederlage auf dem Konto.

"Ein Turniersieg ist immer schön - aber zweitrangig", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp, der bei ihren ersten Länderspielen als verantwortlicher U 17-Chefcoach ein Auftakt nach Maß winkt. "Wir werden auch das Spiel gegen die USA dazu nutzen, Dinge zu testen." Vor dem Nachwuchs des Frauen-Weltmeisters ist Kromp gewarnt: "Beim 3:4 gegen Spanien haben die US-Amerikanerinnen das Spiel gemacht. Wir erwarten einen körperlich sehr starken Gegner, der uns alles abverlangen wird."

Vom 4. bis 13. November steht nach Beendigung des Turniers ein Kaderlehrgang mit weiteren Länderspielen an. Für die 2. EM-Qualifikationsrunde Ende März ist die DFB-Auswahl gesetzt.