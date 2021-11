Duell der Topstarter: Gladbach gegen S04

Spitzenspiel in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga: Im Rahmen des 8. Spieltages treffen am Samstag (ab 11 Uhr) mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 zwei Teams aufeinander, die bislang jedes ihrer Spiele gewonnen haben. Spitzenreiter Gladbach war schon siebenmal erfolgreich, die Schalker sechsmal. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Sieben Spiele, sieben Siege: Die U 17 von Borussia Mönchengladbach führt makellos die Tabelle in der Staffel West der B-Junioren Bundesliga an. Nach den Erfolgen ohne Gegentreffer in den Partien bei Bayer 04 Leverkusen (4:0) und gegen den SV Lippstadt 08 (3:0) folgten knappere Siege beim VfL Bochum und gegen den SC Preußen Münster (jeweils 2:1). Auch nach dem Wechsel des vorherigen Trainers Hagen Schmidt zum Drittligisten MSV Duisburg blieben die "Fohlen" gegen Fortuna Köln (4:0), bei Alemannia Aachen (4:1) und zuletzt beim FC Hennef 05 (4:2) auf Kurs. Neben Fortuna Düsseldorf lauert auch der nächste Gegner FC Schalke 04 mit drei Punkten Rückstand - und noch einem Spiel weniger - hinter der Borussia. Die "Königsblauen" holten aus ihren sechs Partien (18 Zähler) ebenfalls die volle Ausbeute. Dreimal blieb S04 dabei ohne Gegentreffer. Insgesamt erst dreimal war die Defensive der Schalker zu überwinden: Beim 2:1 im Spiel beim FC Hennef 05, gegen den SC Paderborn 07 (4:1) und beim Wuppertaler SV (7:1).

Die Trainer: Seit wenigen Wochen steht bei der U 17 von Borussia Mönchengladbach ein bekannter Ex-Bundesligaprofi an der Seitenlinie. Eugen Polanski wurde von 1994 bis 2004 selbst im Nachwuchs der "Fohlen" ausgebildet und startete bei der Borussia auch seine Profikarriere. Der 35-Jährige absolvierte während seiner aktiven Laufbahn insgesamt 254 Partien in der Bundesliga. Seit Sommer 2019 betreute der ehemalige polnische Nationalspieler als Talente-Manager ausgewählte Spieler der U 17 und der U 19. Mitte Oktober trat Polanski dann bei der U 17 die Nachfolge des als Cheftrainer zum Drittligisten MSV Duisburg gewechselten Hagen Schmidt an. Onur Cinel ist seit Saisonbeginn zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 36-Jährige gehörte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die zurückliegende Spielzeit hatte Cinel schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur in einem Meisterschaftsspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener ist ein alter Bekannter in der "Knappenschmiede". Schon seit 2012 hatte er bei S04 verschiedene Positionen inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19.

Die Torjäger: Nicht nur in der Tabelle, auch in der Torschützenliste ist Borussia Mönchengladbach ganz vorne zu finden. Die erfolgreichste Offensive (je 23 Treffer) müssen sich die "Fohlen" - bei einem Spiel mehr - zwar mit Fortuna Düsseldorf teilen. Die individuelle Rangliste führt aber David Osaro Arize mit zehn Treffern an. Damit war der Mittelstürmer exakt für 43,48 Prozent aller 23 Tore seiner Mannschaft verantwortlich. Die 21 Treffer des FC Schalke 04 verteilen sich auf insgesamt neun verschiedene Spieler. Mit jeweils vier Toren führen Philip Amaro Buczkowski und Tristan Osmani die interne Liste an.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 17-Teams von Borussia Mönchengladbach und des FC Schalke 04 bereits 26-mal in einem Meisterschaftsduell gegenüber. Mit 13 Siegen spricht die Bilanz deutlich für die "Königsblauen". Borussia Mönchengladbach konnte das Aufeinandertreffen in sechs Fällen gewinnen. In den zurückliegenden 14 Begegnungen war das aber nur einmal der Fall. Achtmal gab es im direkten Vergleich keinen Sieger. Die letzten drei Duelle endeten jeweils mit Unentschieden. Beim jüngsten 1:1 im Februar 2020 hatte Juan Cabrera (jetzt bei der U 19) die "Königsblauen" zunächst in Führung gebracht. Der Gladbacher Ausgleich ging auf das Konto des heutigen U 19-Spielers Cameron Arnold.

Die Stimmen: "Die Vorfreude auf diese Partie ist groß bei uns", sagt Gladbachs Trainer Eugen Polanski gegenüber DFB.de. "Ich hoffe, es wird auch für die neutralen Zuschauer ein super Spiel. Ich erwarte ein hochklassiges Match zwischen zwei starken Mannschaften. Wir müssen defensiv dagegenhalten und im Spiel nach vorne Akzente setzen." S04-Trainer Onur Cinel zollt dem Gegner im Gespräch mit DFB.de Respekt. "Sieben Siege in sieben Spielen sind eindrucksvoll", so Cinel. "Borussia Mönchengladbach ist verdientermaßen Tabellenführer. Wir treten bei einem individuell sehr gut besetzten Gegner als Herausforderer an. Wir sind aber der Überzeugung, bestehen zu können. Uns zeichnet eine große Geschlossenheit aus. Sowohl in der Offensive, als auch der Defensive sind wir sehr diszipliniert und in der Spielweise variabel."

Die personelle Situation: Personell kann Borussia Mönchengladbach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Innenverteidiger Mohamed Ghait, der nach seinem Wadenbeinbruch aber auch zurück im Mannschaftstraining ist, stehen Eugen Polanski alle Spieler zur Verfügung. Das Topspiel kommt für den Abwehrspieler noch zu früh. Der FC Schalke 04 muss krankheitsbedingt auf seinen Kapitän Armend Likaj verzichten. Die Mittelfeldspieler Julius Rüger (Leistenprobleme) und Max Grüger (Sprunggelenksprobleme) stehen für das Spitzenspiel ebenfalls nicht zur Verfügung.

[mspw]