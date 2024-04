Duell der Jahresbesten: Ulm gegen Münster

Zweiter gegen Dritter: Am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport sowie im SWR und WDR), stehen sich der SSV Ulm 1846 Fußball und der SC Preußen Münster im Spitzenspiel des 33. Spieltages der 3. Liga gegenüber. Vor dem Aufeinandertreffen liegen beide Klubs vier Zähler auseinander. Für beide Aufsteiger ist der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga möglich. DFB.de mit fünf Fakten zum Duell.

Aufsteiger mit Aufstiegschancen: Erst im zurückliegenden Sommer war den ehemaligen Bundesligisten aus Ulm und Münster der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse. Der SSV spielt seitdem erstmals in der 3. Liga, der SCP kehrte nach dem Abstieg in der Saison 2019/2020 zurück. Nun könnte es für beide Klubs erneut nach oben gehen. Die Gastgeber mussten die zwischenzeitlich eroberte Tabellenführung zwar wieder an den SSV Jahn Regensburg abgeben. Bis zum Absteiger aus der 2. Bundesliga fehlt allerdings nur ein Zähler. Vier Punkte hinter den Ulmern belegt derzeit der SC Preußen Münster mit 55 Zählern auf dem Konto den Relegationsplatz drei. Dahinter lauern mit Dynamo Dresden (54 Punkte), SV Sandhausen (52) und Rot-Weiss Essen (50, ein Spiel weniger) weitere Konkurrenten. Seit der Einführung der 3. Liga konnten bislang RB Leipzig (2013/2014), Würzburger Kickers (2015/2016), SSV Jahn Regensburg (2016/2017) und zuletzt die SV 07 Elversberg (2022/2023) erneut aufsteigen. Dass in einer Saison gleich zwei Aufsteigern auf Anhieb der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse gelingt, gab es aber noch nie.

Erfolgreichste Teams im Jahr 2024: Dass sich der SSV Ulm 1846 Fußball und der SC Preußen Münster sechs Partien vor dem Saisonende in einer so aussichtsreichen Position befinden, hängt eng mit dem Abschneiden beider Teams im Jahr 2024 zusammen. Zur Winterpause standen die Ulmer zwar bereits auf dem Relegationsrang. Der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg (zwölf Punkte) und den damaligen Tabellenzweiten Dynamo Dresden (zehn) war aber erheblich. Bei einer Ausbeute von 26 Zählern aus zwölf Begegnungen ist der SSV Ulm das einzige seit dem Jahreswechsel noch unbesiegte Team, während die Regensburger (15) und die SGD (elf) bislang nicht an ihre Konstanz aus der Hinserie anknüpfen konnten. Mehr Punkte als der SSV Ulm 1846 Fußball holte lediglich der SC Preußen Münster (30), der am zurückliegenden Spieltag im Topspiel gegen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg (1:3) allerdings erstmals leer ausging.

Unterhaltsames Hinspiel: Schon beim 3:2 für Münster im Hinspiel wurde den Fans Einiges geboten. Joel Grodowski (11./23.) hatte den SC Preußen mit einem Doppelpack im ersten Durchgang 2:0 in Führung gebracht. Nach dem dritten Treffer von Kapitän Marc Lorenz (54., Foulelfmeter) kurz nach der Pause sahen die Gastgeber schon wie der sichere Sieger aus. Nicolas Jann (68., Foulelfmeter) und der eingewechselte Ex-Münsteraner Tobias Rühle (74.), der mittlerweile in der Regionalliga Bayern für den FV Illertissen auf Torejagd geht, brachten die Ulmer noch einmal heran. Zum Ausgleich reichte es für den SSV in der Schlussphase aber nicht mehr. Bei einem Blick auf den weiteren Saisonverlauf war der Sieg gegen die Ulmer "Spatzen" für den SC Preußen Münster ein wenig der Startschuss für die erfolgreiche Aufholjagd. In den folgenden 18 Begegnungen ging das Gründungsmitglied der Bundesliga lediglich zweimal leer aus.

Gefährliche Duos auf beiden Seiten: Dass Joel Grodowski im Hinspiel zwei Tore beisteuern konnte, war kein Zufall. Der 26 Jahre Angreifer, der im Sommer vom Ligakonkurrenten SC Verl nach Münster zurückgekehrt war, konnte in dieser Saison bereits 15 Treffer beisteuern. Damit teilt sich Grodowski mit seinem Teamkollegen Malik Batmaz (15) die Führung in der internen Torschützenliste. In der ligaweiten Rangliste könnte es bis zum Saisonende auch noch ganz nach oben gehen. Auf Platz eins liegt Jannik Mause vom FC Ingolstadt 04 mit 17 Saisontreffern. Die Konkurrenz um die Torjägerkanone ist mit unter anderem Dominic Baumann (15/Hallescher FC) und Marcel Bär (13/FC Erzgebirge Aue) aber groß. Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball werden zwar wohl keinen Einfluss mehr auf die Vergabe der Torjägerkrone haben. Dennoch kann auch der SSV mit Léo Scienza und Dennis Chessa (jeweils acht Treffer) auf ein besonders torgefährliches Duo zurückgreifen. Auf das Konto von Scienza gehen außerdem zehn Torvorlagen.

Wiedersehen für Stoll: Für einen Spieler aus dem Kader des SSV Ulm 1846 Fußball sind die Duelle mit dem SC Preußen Münster etwas ganz Besonderes: Lennart Stoll. Der 27-Jährige wurde in Münster geboren und schaffte nach seinem Wechsel vom Vorortklub 1. FC Gievenbeck in die Nachwuchsabteilung des SC Preußen bei den "Adlerträgern" den Sprung zu den Profis. Für die erste Mannschaft des SCP bestritt der zunächst überwiegend als Offenspieler eingesetzte Stoll 41 Partien in der 3. Liga. Seit seinem Wechsel im Sommer 2018 rückte er allmählich auf defensivere Positionen. Zuletzt kam Stoll unter Trainer Thomas Wörle als Innen- und Rechtsverteidiger zum Einsatz.

