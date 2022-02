Duell der Ex-Klubs Bochum und Freiburg: Dutt tippt auf Verlängerung

Robin Dutt trainierte den VfL Bochum und SC Freiburg. Im DFB.de-Interview spricht der 57 Jahre alte einstige DFB-Sportdirektor, der Trainer beim Wolfsberger AC in Österreich ist, über das DFB-Pokalviertelfinale am Mittwoch, 2. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), zwischen seinen Ex-Klubs.

DFB.de: Werden Sie das Spiel am nächsten Mittwoch schauen können, Herr Dutt?

Robin Dutt: Leider nein, da wir selbst ein Pokalspiel haben. Wir stehen im Halbfinale gegen Red Bull Salzburg.

DFB.de: Dazu viel Erfolg. Wenn Sie denn Zeit hätten, würden Sie es schauen?

Dutt: Dieses Spiel bestimmt. Das sind schließlich zwei meiner Ex-Klubs, zu denen der Kontakt nicht abgerissen ist. Das ist nicht immer so, bei denen beiden schon.

DFB.de: Zu wem haben Sie eine stärkere Bindung?

Dutt: Das ist ein bisschen schwierig. Mit Freiburg bin ich 2008 in die Bundesliga aufgestiegen, habe große Erfolge gefeiert. Aber es ist lange her. Bei Bochum bin ich erst 2019 ausgeschieden und habe immer noch Kontakt zum Trainerteam. Als dann Corona ausbrach, habe ich sogar freiwillig auf noch ausstehendes Gehalt verzichtet.

DFB.de: Klingt nach zwei Herzen in einer Brust.

Dutt: Es wäre in der Tat schwierig für mich, müsste ich mir einen Sieger wünschen.

DFB.de: Wie viel Dutt steckt denn noch in beiden Vereinen?

Dutt: In Freiburg nichts mehr, das ist zu lange her. Natürlich kenne ich Christian Streich noch, der war damals mein Co-Trainer und Trainer der U 19. Ich habe den Austausch mit ihm immer sehr geschätzt, er ist ja bekanntlich nicht der stromlinienförmige Typ. Er passt da super rein. Aber ich müsste lügen, wenn ich mir da noch irgendeinen Anteil am SC-Erfolg anheften würde.

DFB.de: Und bei Bochum?

Dutt: Bei Bochum kenne ich noch außer Thomas Reis das Trainerteam, die Analytiker und Sportwissenschaftler und natürlich einige Spieler. Sportchef Sebastian Schindzielorz gratuliert mir noch zum Geburtstag. Aber auch der Erfolg des VfL ist nicht mein Erfolg, sondern der von Thomas Reis. Seine Arbeit spricht für sich.

DFB.de: Das ehrt Sie. Da Sie offenbar an beide Klubs nur gute Erinnerungen haben, muss man Sie wohl nicht nach dem Spielausgang fragen?

Dutt: Einen Sieger möchte ich wirklich nicht prognostizieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Verlängerung gibt.

[um]