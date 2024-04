Bemerkenswerte Aktion in Halle: Fans veranstalten Frühjahrsputz

Alte Fahrradreifen und -schläuche: Recyclingaktion in Münster

Klimaschutz im Fokus: "Unser Spiel, unsere Verantwortung" in der SchücoArena

Drittligisten setzen gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz

In der 3. Liga stand an den vergangenen beiden Wochenenden der Klimaschutz im Fokus. Zehn Klubs setzten sich im Rahmen einer gemeinsamen Aktion am 33. und 34. Spieltag für eine ökologisch nachhaltigere Zukunft ein. Die Initiative zielt darauf ab, das Bewusstsein für Klimaschutz im Fußball weiter zu schärfen und konkrete Schritte zur Reduzierung der ökologischen Fußabdrücke der teilnehmenden Klubs und ihrer Fans zu fördern.

Organisiert wurde die Aktion von Fußballprofi Mael Corboz, der seit Januar für Arminia Bielefeld spielt. Corboz setzt sich schon seit Jahren privat und beruflich für den Umwelt- und Klimaschutz ein. Mit dabei waren Arminia Bielefeld, der Hallesche FC, Viktoria Köln, VfB Lübeck, Waldhof Mannheim, Preußen Münster, Jahn Regensburg, SV Sandhausen, SSV Ulm, und die SpVgg Unterhaching.

Das Projekt in der 3. Liga war unter anderem inspiriert vom Aktionsspieltag Klimaschutz, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der Saison 2022/23 in seinen höchsten Spielklassen umgesetzt hatte. Durch vielfältige Maßnahmen soll das Bewusstsein für Klimaschutz bei Vereinen, Fans und Spielern geschärft werden.

"Unser Spiel, unsere Verantwortung"

Die aktuelle Aktion wurde nun unter dem Slogan "Unser Spiel, unsere Verantwortung" in den Stadien der beteiligten Vereine beworben. Bei Spendenaktionen rund um die Partien konnten lokale Projekte - beispielsweise zur Aufforstung - unterstützt werden. Darüber hinaus wurde vermehrt vegane und vegetarische Verpflegung angeboten, um CO2-Emissionen zu reduzieren. An den Standorten Köln, Unterhaching, Münster und Sandhausen wurde eine Recycling-Aktion für alte Fahrradreifen und -schläuche angeboten.

Ein weiteres Beispiel: Der SSV Jahn Regensburg unterstützt passend zu seinem Jahresmotto "ZUSAMMENwachsen" ein Naturschutzprojekt, um die Natur in der Region zu bewahren und durch neues Wachstum zu beleben. Hierbei spendet der Drittligist 1000 Euro, die aus einem Flohmarkt von und für Jahn-Mitarbeiter*innen gesammelt wurden. Zudem fördern die Regensburger bereits seit der Saison 2022/2023 nachhaltige Mobilität an Heimspieltagen mit einem kostenlose E-Bike Sharing-Angebot.

Auch bei den anderen Klubs bleibt das Thema Umwelt nach den beiden Spieltagen präsent. Der SV Sandhausen etwa hat für den heutigen Montag seine Fans dazu eingeladen, liegen gebliebenen und illegal entsorgten Müll im Hardtwald rund um das Stadion aus der Natur zu entfernen. Der Hallesche FC veranstaltete gemeinsam mit seinem Fanprojekt einen Frühjahrsputz.

[jas/jb]