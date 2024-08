Drittligisten brechen Zuschauer-Rekord am 2. Spieltag

Die Saison 2024/2025 der 3. Liga ist noch jung und doch bricht sie bereits einen Zuschauerrekord. Am Wochenende fanden 134.170 Menschen zum 2. Spieltag den Weg in die Stadien der Drittligisten, so viele wie noch nie zuvor an einem Spieltag in der Liga-Historie. Der alte Rekord lag bei 122.570 Zuschauern, die am 38. Spieltag der Spielzeit 2015/2016 in die Arenen strömten.

Die meisten der 134.170 Fans schauten sich das Ostduell zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus an. 30.795 Menschen füllten am Freitag das Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.