Drittligarekord eingestellt: Sieben Auswärtssiege an einem Spieltag

Von Heimvorteil konnte zum Abschluss der Hinrunde in der 3. Liga keine Rede sein. Gleich sieben Auswärtssiege gab es am 19. Spieltag - damit wurde ein Drittligarekord eingestellt. Am 36. Spieltag der Saison 2017/2018 und am 12. Spieltag 2012/2013 hatten ebenfalls sieben Teams in der Fremde gewonnen.

Insgesamt gab es am vergangenen Wochenende nur einen Heimsieg in zehn Spielen. Gleich zum Auftakt des Spieltags hatte der SC Preußen Münster den 1. FC Magdeburg mit 2:0 bezwungen. Es folgten sieben Auswärtssiege, ehe die Hinrunde mit zwei Unentschieden in Unterhaching (2:2 gegen den MSV Duisburg) und Ingolstadt (2:2 gegen 1860 München) beschlossen wurde.

Der Rekord vom 19. Spieltag folgt einem Trend in der laufenden Saison. Nur 38 Prozent der bislang 190 Spiele (73 Partien) endeten mit einem Heimsieg, noch nie in der Geschichte der 3. Liga waren es weniger. 34 Prozent der Begegnungen (64) gewannen die Auswärtsmannschaften - ebenfalls Rekord.