Drittes 1:1: DFB-Team mit Remis in Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft hat im dritten Spiel der Nations League das dritte Remis geholt. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick musste sich vor 67.000 Zuschauer*innen in Budapest mit einem 1:1 (1:1) gegen Gastgeber Ungarn begnügen. Auch die ersten beiden Partien gegen Italien und England waren jeweils 1:1 ausgegangen. Vor dem Start in die Rückrunde am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gegen Italien in Mönchengladbach rangiert die DFB-Auswahl damit weiterhin auf dem dritten Platz in Gruppe 3.

Das deutsche Team geriet in der Puskás Aréna durch den frühen Treffer von Zsolt Nagy (6.) in Rückstand, konnte jedoch bereits drei Minuten später durch Jonas Hofmann (9.) ausgleichen.

Der Bundestrainer hatte auf der Abschluss-PK gefordert, sich "in Ungarn für den Aufwand zu belohnen" und schickte für diese Aufgabe eine im Vergleich zum Spiel gegen England auf vier Positionen veränderte Startelf ins Rennen: Thilo Kehrer, Niklas Süle, Leon Goretzka und Timo Werner ersetzten Antonio Rüdiger, Lukas Klostermann, İlkay Gündoğan und Thomas Müller.

Hofmann mit schneller Antwort

Und die geriet mit dem ersten ungarischen Angriff direkt in Rückstand. Nach einem langen Ball hinter die deutsche Abwehrkette kam in der Mitte Roland Sallai zum Abschluss, dessen Kopfball aus kurzer Distanz von Manuel Neuer noch stark pariert wurde. Beim fulminanten Nachschuss von Nagy war dann aber auch der gut aufgelegte deutsche Keeper machtlos.

Davon ließ sich die deutsche Auswahl allerdings überhaupt nicht schocken und kam ihrerseits durch einen langen Ball zum schnellen Anschlusstreffer durch Hofmann, der vor Ungarns Torwart Peter Gulacsi am Ball war und ihn anschließend erst am Keeper vorbei und dann ins Tor schob.

Nach der munteren Anfangsphase verflachte die Partie etwas, die mitspielenden Magyaren stellten Joshua Kimmich und Goretzka im Mittelfeld weitgehend zu und erschwerten so den Spielaufbau. Dennoch kam das DFB-Team zu Chancen, Kai Havertz (19.), David Raum (40.) und Werner zielten bei ihren Abschlüssen zu ungenau. Ungarn kam auch dank einiger deutscher Ballverluste zu Kontermöglichkeiten, richtig gefährlich wurde aber nur der Volleyschuss vom auffälligen Attila Fiola (44.) - Neuers bärenstarke Fußabwehr verhinderte den Rückstand zur Pause.

Neuer hält den Punkt fest

Trotz längeren Gespräches zwischen Hansi Flick und seinen Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl vor dem Gang in die Kabine änderte sich nach dem Seitenwechsel wenig. Deutschland war zwar bemüht, ließ jedoch die nötige Schnelligkeit und Präzision im Passspiel vermissen. Als Reaktion darauf ersetzte in der 69. Minute Gündoğan den heute unauffälligen Goretzka.

Kurz darauf verpasste Hofmann die ganz große Chance zur Führung: Nach starkem Einsatz von Jamal Musiala kommt der Ball über Havertz zu Hofmann (72.), der, statt selbst abzuschließen, Werner mitnehmen will und dadurch die bereits geschlagenen ungarischen Verteidiger zurück ins Spiel bringt.

Auf der Gegenseite verhinderte abermals Neuer mit toller Parade (81.) den Rückstand und hielt so zumindest den einen Punkt für das DFB-Team fest.

[sid/jk]