Dritter Sieg: U 16-Juniorinnen gewinnen Turnier in Portugal

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben auch das dritte Spiel des UEFA Development Tournament gewonnen und dürfen nach dem 4:0 (1:0) gegen die portugiesischen Gastgeberinnen den Turniersieg feiern. Zuvor hatte das Team von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard in Vila Real de Santo Antonio bereits Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen und die Niederlande mit 2:0 geschlagen.

Dafina Redzepi von der TSG Hoffenheim mit einem Doppelpack (29., 56.), Freiburgs Cora Zicai (69.) und Fiona Gaißer vom SV Planegg-Krailling (71.) brachten den dritten Erfolg an der Algarve mit ihren Treffern unter Dach und Fach.

Bernhard: "In allen Spielen dominant aufgetreten"

"Natürlich freuen wir uns über den ersten internationalen Titel. Vor allen Dingen freuen wir uns aber über unsere gezeigten Leistungen", so Bernhard nach der Partie. "Wir sind in allen drei Spielen dominant aufgetreten und haben unsere eigene Spielidee umgesetzt. Die Spielerinnen haben wichtige Erfahrungen auch auf unterschiedlichen Positionen sammeln können und unsere Spielidee immer mehr verinnerlicht und sich vor allem weiterentwickelt."

Zwar lief es in den ersten 30 Minuten gegen Portugal noch nicht so rund, doch der Treffer von Dafina Redzepi sollte eine Art "Dosenöffner" sein. Denn von da an fanden die deutschen Nachwuchskickerinnen immer mehr zu ihrem Rhythmus und gewannen am Ende deutlich.

Für den aktuellen U 16-Jahrgang war der Sieg gegen Portugal der vierte in dieser Saison. Im November vergangenen Jahres hatte sich der DFB-Nachwuchs im Rahmen einer Länderspielreise nach Dänemark einmal 6:1 durchgesetzt und im zweiten Vergleich unentschieden gegen die Gastgeberinnen gespielt.

[dfb]