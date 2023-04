Dritter bundesweiter DFB-Trainingsdialog

"Geschwitzt – gelacht – gelernt: Vom Stadion aufs Kleinfeld mit Vier-gegen-Vier-Variationen": So lautet das Motto des dritten DFB-Trainingsdialogs am 8. Mai 2023. Zeitgleich um 18 Uhr findet deutschlandweit an mehr als 350 DFB-Stützpunkten diese moderierte Trainingseinheit für Vereinstrainer*innen statt. Ziel des Events ist es, einen gemeinsamen Austausch über altersgerechtes Jugendtraining zu initiieren und hilfreiche Anregungen für den Trainingsalltag zu teilen.

Damir Dugandzic, Sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms, sagt: "Der dritte bundesweite Trainingsdialog legt den Fokus auf Vier-gegen-Vier-Formate. In kleinen Spielformen sind alle Spieler*innen aktiv mit eingebunden und haben zahlreiche Ballkontakte, gleichzeitig trainieren wir mit einer hohen Intensität. Die Übungen eignen sich hervorragend für das Vereinstraining über viele Altersstufen hinweg. Ich hoffe, dass wieder viele Trainer*innen zu den Stützpunkten kommen, um sich auszutauschen und fortzubilden."

Zahlreiche DFB-U-Trainer vor Ort

Ob Hermann Gerland, Sabine Loderer oder Hannes Wolf – zahlreiche Trainer*innen der U-Nationalmannschaften haben mit den Stützpunktkoordinatoren die Köpfe zusammengesteckt und an den Übungen gefeilt. Herausgekommen sind zahlreiche Trainingsformen, die in der Praxis auf dem Platz demonstriert, als Videos aufbereitet und für jeden online zugänglich sein werden.

Vor Ort sind auch die Trainer*innen der U-Nationalmannschaften, die für den Austausch an den folgenden Standorten zur Verfügung stehen:

Meikel Schönweitz (Cheftrainer U-Nationalmannschaften) – Mörfelden-Walldorf (Hessen-Süd)

Antonio Di Salvo (U 21-Männer) – Oberhaching (Bayern-Süd)

Hanno Balitsch (U 20-Männer) – Bensheim (Hessen-Süd)

Daniel Stredak (U 20-Männer) – Gundelfingen (Bayern-West)

Jos Bolt (U 19/20-Juniorinnen) – Lankern (Niederrhein)

Kathrin Peter (U 19/20-Juniorinnen) – Dörenthe (Westfalen)

Jens Bauer (U 17-Junioren) – Reutlingen (Württemberg-Süd)

Rainer Zietsch (U 17-Junioren) – Nürnberg (Bayern-Ost)

Marc-Patrick Meister (U 15-Junioren) – Aschaffenburg (Bayern-Nord)

Mario Himsl (U 15-Junioren) – Lohhof (Bayern-Süd)

Sei dabei. Mit dir. Für dich.

[dfb]