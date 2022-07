Dritte WM-Ticketverkaufsphase läuft

Es ist wieder soweit: Fans können sich erneut um Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bewerben, und zwar im Rahmen der dritten WM-Ticketverkaufsphase. Sie läuft seit heute und endet am 16. August 2022 um 11 Uhr.

Während dieser Verkaufsperiode werden die Tickets (je nach Verfügbarkeit) nach dem Prinzip "First come, first served" zugewiesen und als Echtzeit-Transaktionen abgewickelt. Alle erfolgreich gekauften Tickets werden den Ticketbestellern sofort bestätigt. Fußballfans wird von der FIFA empfohlen, ihre Bestellungen zeitnah durchzuführen, da die Tickets wahrscheinlich schnell ausverkauft sein werden.

[fifa]