Dritte EM in Folge: Michael Grzyb ist auch 2020 dabei

Michael Grzyb ist in Polen geboren. Sein Herz schlägt aber für die deutsche Nationalmannschaft. Die Weltmeister von 1990 haben seine Leidenschaft entfacht. Ein Jahr zuvor als damals 13 Jahre alter Teenager zog er mit seinen Eltern von Oberschlesien nach Neumünster. Fußball spielte bis dato keine Rolle in seinem Leben. Das sollte sich schnell ändern. Heute ist er regelmäßig im Stadion anzutreffen. Zur EURO 2020 hat Michael bereits Tickets für fünf Spiele in fünf Städten - und es sollen noch mehr dazukommen.

Sein erster großer Fußball-Trip war eine Rückkehr in seine alte Heimat zur EM 2012 nach Polen. Da seine komplette Familie inzwischen in Deutschland lebt und seine drei Kinder hier aufgewachsen sind, verspürt der 43-Jährige allerdings keine allzu große Verbindung mehr zu seinem Geburtsland. Gekrönt wurde der dreitägige Aufenthalt in Danzig mit dem 4:2 gegen Griechenland.

In 16 Stunden nach Bordeaux

Vier Jahre später folgte die nächste EM – diesmal in Frankreich. Völlig spontan bekam er von einem guten Freund drei Karten für das Viertelfinale gegen Italien. "Nach der Arbeit sind wir schnell ins Auto gestiegen und es ging ab nach Bordeaux", so Michael. Satte 16 Stunden Fahrt nahmen sie für das Spiel auf sich, aber jede einzelne Sekunde sei es wert gewesen.

Freudetrunken lagen sich die drei nach dem entscheidenden Elfmeter von Jonas Hector in den Armen. Doch viel Zeit zum Feiern blieb ihnen nicht. Schon am nächsten Morgen musste aus beruflichen Gründen die Rückfahrt angepeilt werden. "Ich war komplett fertig, aber es hat sich total gelohnt", resümiert der selbstständige Fliesenleger.

Ausblick auf 2020

Im nächsten Jahr soll es weniger stressig werden, auch wenn auf Michaels EM-Reiseplan gleich mehrere Ziele stehen. Bisher hat er Tickets für Spiele in Kopenhagen, Rom, London, St. Petersburg und München ergattert. Karten für mögliche deutsche Begegnungen während des Turniers möchte er sich auch unbedingt noch organisieren.

Damit das möglich ist, muss das DFB-Team noch seine Hausaufgaben machen. Bei den zwei letzten Qualifikationsspielen in Mönchengladbach und Frankfurt wird Michael ebenfalls vor Ort sein und die deutsche Mannschaft tatkräftig unterstützen. Danach kann die Planung für 2020 so richtig losgehen.

[jh]