Spielverlegung: In Dresden wird erst Sonntag gespielt

Dresden-Spiel auf Sonntag verlegt

Kurzfristige Spielverlegung in der 3. Liga: Die Partie des 37. Spieltags zwischen der SG Dynamo Dresden und Türkgücü München wird nicht wie ursprünglich geplant an diesem Samstag, sondern am Sonntag ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr, MagentaSport überträgt live.

Die Verlegung durch die spielleitende Stelle des DFB folgt einer aktuellen und verbindlichen Vorgabe der zuständigen Sicherheitsbehörden. Hintergrund sind die bestehende Veranstaltungslage in Dresden und die damit einhergehenden Einsatzmaßnahmen der Sicherheitskräfte vor Ort. Diese machen eine Verlegung des Spiels von Samstag auf Sonntag zwingend. Die beiden beteiligten Klubs wurden über die Entscheidung vorab informiert.

Als aktueller Tabellenführer kann Dynamo Dresden im Heimspiel gegen Türkgücü München mit einem Sieg den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga einen Spieltag vor Saisonende perfekt machen.

[jb]