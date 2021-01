Dresden gegen Bayern II abgesagt

Das für heute angesetzte Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Bayern München II in der 3. Liga muss kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Die Partie vom 22. Spieltag, die ursprünglich um 19 Uhr angepfiffen werden sollte, kann aufgrund des Wintereinbruchs in Dresden nicht durchgeführt werden. Die Platzkommission kam am Nachmittag nach der Prüfung des Spielfeldes im Rudolf-Harbig-Stadion zu dem Ergebnis, dass dort aktuell kein Spielbetrieb möglich ist.

Ein Nachholtermin wird schnellstmöglich bekanntgegeben.

[nb]