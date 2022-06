Dresden gegen 1860 zum Start am Samstag

Nach dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und MSV Duisburg am Freitag, 22. Juli (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport), hat der DFB die restlichen neun Begegnungen des 1. Spieltags in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Highlight am Samstag, 23. Juli, ist die Partie der SG Dynamo Dresden gegen dem TSV 1860 München, die um 14 Uhr angepfiffen wird.

Zum Duell Absteiger gegen Aufsteiger kommt es zeitgleich in Bayern, wo der FC Ingolstadt die SpVgg Oberfranken Bayreuth empfängt. Lokalkolorit ist auch in Niedersachsen geboten, dort trifft Neuling VfB Oldenburg zum Auftakt auf den SV Meppen. Für Rot-Weiss Essen fällt der Startschuss in die Saison am Samstag zu Hause gegen Mitaufsteiger SV Elversberg.

Am Sonntag, 24. Juli, gastiert der FC Erzgebirge Aue beim SC Freiburg II (ab 13 Uhr). Eine Stunde später wird das Heimspiel des FSV Zwickau gegen den Halleschen FC angepfiffen, diese Ansetzung folgt einer Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Das erste Montagsspiel der Saison bestreiten am 25. Juli (ab 19 Uhr) der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II.

Festes Spieltagsformat wie in den Vorjahren

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem festen Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

Welche Partien am 1. Spieltag der Saison 2022/2023 frei empfangbar live bei der ARD und den 3. Programmen gezeigt werden, steht noch nicht fest.

[jb]