Drei Spiele, drei Siege: Die deutsche U 17 spielt in Schottland ein perfektes Turnier

Dreimal Pejcinovic: U 17 besiegt Tschechien

Gelungener Turnierabschluss gegen Tschechien: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes und abschließendes Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde gewonnen und damit das Turnier in Schottland mit der Maximalpunktzahl auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen.

Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister, das bereits vor dem Spiel das Ticket für die Europameisterschaft in Israel (16. Mai bis 1. Juni 2022) sicher hatte, gewann im schottischen Hamilton auch dank eines Dreierpacks von Dzenan Pejcinovic 5:2 (3:1) gegen Tschechien. In den beiden ersten Spielen hatte das deutsche Team bereits gegen Georgien (3:0) und Schottland (4:0) überzeugt.

Meister: "Die Jungs sind als Team aufgetreten"

"Wir haben die Tore schön herausgespielt und heute unter dem Strich verdient gewonnen", sagte Meister. "Wir wollten die drei Spiele hier gewinnen, das ist uns gelungen. Aus allen drei Partien, die sehr unterschiedlich verliefen, können wir sehr viel mitnehmen um die Mannschaft vor der EM weiterzuentwickeln. Die Jungs sind hier in Schottland als Team aufgetreten, das haben sie fürs Erste sehr gut gemacht", zog Meister ein positives Fazit.

Die Begegnung im New Douglas Park in Hamilton begann spektakulär: Die Führung durch Augsburgs Stümer Pejcinovic (11.) währte nur kurz, Daniel Rus (13.) glich quasi im Gegenzug aus. Ein Eigentor von Jiri Remiasc (15.) brachte Deutschland weitere zwei Minuten später allerdings die erneute Führung. Die DFB-Auswahl blieb im weiteren Spielverlauf am Drücker und belohnte sich: Pejcinovic (42.), der bereits gegen Schottland getroffen hatte, legte noch vor der Halbzeit seinen zweiten Treffer nach.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Paul Wanner (FC Bayern München) nach Vorarbeit von Maurice Krattenmacher auf 4:1 (47.). Und es blieb abwechslungsreich: Der zur Pause gekommene Tim Drexler sah nach einem Foulspiel in der 70. Minute die Rote Karte. Pavel Gaszczyk verkürzte per Foulelfmeter (86.) für Tschechien, nachdem Sidney Raebiger David Planka im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Schließlich machte Pejcinovic (90.) mit dem Treffer zum 5:2-Endstand seinen Dreierpack perfekt.

