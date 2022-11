Dreifachtorschützin Köpp: "Ein ganz besonderes Gefühl"

Ein schöneres Debüt bei den U 16-Juniorinnen hätte sich Leonie Köpp wohl selbst nicht ausdenken können. Beim 5:0 gegen Norwegen schoss die Offensivspielerin innerhalb von 17 Minuten drei Tore und trug so einen großen Teil zum klaren Erfolg bei der Premiere für DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp mit dem Jahrgang 2007 bei. Im DFB.de-Interview spricht die Mönchengladbacherin über ihre Premiere in doppelter Hinsicht.

DFB.de: Drei Tore in 17 Minuten, wann ist Ihnen das zuletzt gelungen?

Leonie Köpp: In so kurzer Zeit ist mir das glaube ich, noch nie gelungen. Weder im Verein noch in der Nationalmannschaft. Ich habe bei Borussia Mönchengladbach zwar schon drei Tore in einem Spiel gemacht. Das war aber nicht in so kurzer Zeit. Die Freude darüber war aber wahnsinnig groß, wobei ich natürlich auch dem gesamten Team danken muss, denn so ein Sieg ist immer eine Mannschaftsleistung.

DFB.de: Wie besonders ist es für die Nationalmannschaft zu treffen?

Köpp: Tore im DFB-Trikot sind immer etwas Außergewöhnliches. Wenn es dann auch noch drei sind, ist das einfach ein ganz besonderes Gefühl.

DFB.de: Es ist ihr Auftritt als U 16-Nationalmannschaft inklusivem neuen Trainerteam, wie ist Ihr Eindruck bisher?

Köpp: Der Lehrgang macht sehr viel Spaß, die Stimmung ist super, aber es ist auch die notwendige Professionalität zu spüren. Das Trainerteam und alle Personen im Umfeld bereiten uns so vor, dass jede einzelne Spielerin weiß, was sie zu tun hat. Es hilft aber natürlich auch, dass sich fast alle Spielerinnen schon aus der U 15-Nationalmannschaft kennen.

DFB.de: Norwegen ist ein stark einzuschätzender Gegner, was haben Sie besonders gut gemacht, damit so ein Ergebnis zustande kam?

Köpp: Wir haben im Verbund sehr gut zusammengearbeitet und uns gegenseitig gut unterstützt. Die Motivation vor dem Spiel war bei jeder Spielerin spürbar und wenn einem dann auch noch das Spaß bereitet, was man tut, können wir als Team auch erfolgreich sein. Wir wollten zeigen, was wir draufhaben und das ist uns auch gelungen. Dass es so hoch ausgeht, hätten wir vor dem Spiel nicht erwartet, war aber aufgrund unserer Leistung nicht unverdient.

DFB.de: Was habt ihr euch im zweiten Spiel gegen Norwegen vorgenommen?

Köpp: Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und all unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt und am Ende kein 5:0 steht, können wir aber auch mit uns zufrieden sein. Gewinnen wollen wir das Spiel aber selbstverständlich.

DFB.de: Sie spielen im altehrwürdigen Preußenstadion, wie empfanden Sie das?

Köpp: Sehr beeindruckend. Normalerweise spielen die meisten von uns auf deutlich kleineren Plätzen, daher sind wir das nicht gewöhnt. Die Stimmung war bereits jetzt richtig gut und im zweiten Spiel sollen sogar noch mehr Zuschauer kommen. Das wird sicherlich ein weiteres großes Highlight für uns.

[lh]