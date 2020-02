Drei Viertelfinalspiele live im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen des DFB-Pokalviertelfinales vorgenommen. In Absprache mit den Sicherheitsbehören, der Deutschen Fußball Liga DFL und den übertragenden TV-Sendern findet das Bundesligaduell zwischen dem FC Schalke 04 und Titelverteidiger FC Bayern München am Dienstag, 3. März (ab 20.45 Uhr), statt. Die ARD überträgt live aus Gelsenkirchen. Ebenfalls am Dienstag (ab 18.30 Uhr) steigt die Partie zwischen Regionalligist 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf. Die Begegnung des klassentiefsten Klubs gegen den Bundesligisten findet im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen statt.

Am Mittwoch, 4. März, geht es ab 18.30 Uhr mit der Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin weiter, Sport1 zeigt das Spiel live im Free-TV. Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) wird die Runde der letzten Acht mit dem Bundesligaduell Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen beschlossen. Hier übeträgt erneut die ARD live. Pokalpartner Sky zeigt wie gewohnt alle Partien des Viertelfinales live.

Das Viertelfinale

Dienstag, 3. März, 18.30 Uhr: 1. FC Saabrücken - Fortuna Düsseldorf (Sky)

Dienstag, 3. März, 20.45 Uhr: FC Schalke 04 - Bayern München (ARD/Sky)

Mittwoch, 4. März, 18.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin (Sport1/Sky)

Mittwoch, 4. März, 20.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen (ARD/Sky)

[dfb]