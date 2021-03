Drei neue Termine in der Frauen-Bundesliga

Die spielleitende Stelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Begegnung des 14. Spieltags zwischen dem SC Sand und MSV Duisburg sowie das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und MSV Duisburg vom 19. Spieltag neu angesetzt. Die Partie Sand gegen Duisburg, die zuvor zweimal aufgrund von Covid-19-Infektionsfällen in der MSV-Mannschaft abgesagt wurde, findet am Mittwoch, 17. März (ab 14 Uhr), statt. Zwei Wochen später, am 31. März (ab 14 Uhr), treffen die Duisburgerinnen auswärts auf Frankfurt.

Zudem hat der DFB ein weiteres Spiel vom 19. Spieltag neu terminiert. Das Aufeinandertreffen der SGS Essen und des SC Sand wurde vom 24. März vorverlegt und findet nun bereits am Sonntag, 21. März (ab 14 Uhr), statt.

[ll]