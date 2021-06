Drei Monate Sperre und 30.000 Euro Geldstrafe für Silas Katompa Mvumpa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Silas Katompa Mvumpa im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von drei Monaten belegt. Darüber hinaus muss der Stürmer des Bundesligisten VfB Stuttgart eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen.

Der zuvor unter dem Namen Silas Wamangituka spielende Kongolese hatte am Dienstag erklärt, dass er in Wahrheit Silas Katompa Mvumpa heißt und ein Jahr älter ist als bislang angegeben. Sein Geständnis wirkte sich strafmildernd aus, ebenso wie die Tatsache, dass er auch mit seiner wahren Identität eine Aufenthaltserlaubnis und ein Spielrecht als Profifußballer in Deutschland erhalten hätte.

Die Sperre für Silas Katompa Mvumpa dauert bis einschließlich 11. September 2021 und gilt für jeglichen Spielbetrieb. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[mm]