Wird in 2021 erneut im Finale in Köln vergeben: der DFB-Pokal der Frauen

Drei Livespiele im DFB-Pokalachtelfinale

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sechs Partien des Achtelfinales im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Dabei dürfen sich die Fans auf gleich drei Livespiele auf DFB-TV freuen. Zudem legte der DFB die Anstoßzeit für eine der beiden noch ausstehenden Zweitrundenbegegnungen fest.

Das Achtelfinalduell zwischen Werder Bremen und dem SV Meppen steigt am Samstag, 5. Dezember (ab 14 Uhr), und wird live auf DFB-TV übertragen. Ebenso wie am Sonntag, 6. Dezember, die Partien RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt (ab 13 Uhr) und 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim (ab 15 Uhr). Die Achtelfinalspiele von Turbine Potsdam und Bayern München sind noch nicht terminiert, da die Gegner erst ermittelt werden müssen. Am 6. Dezember (ab 14 Uhr) spielen der SV Göttelborn und SC Sand aus, wer auf Potsdam trifft. Die beiden noch ausstehenden Achtelfinalpartien finden erst 2021 statt.

Das DFB-Pokalachtelfinale

Samstag, 5. Dezember 2020, 14 Uhr:

Werder Bremen - SV Meppen (live auf DFB-TV)

SV 67 Weinberg - SC Freiburg

Sonntag, 6. Dezember 2020, 13 Uhr:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (live auf DFB-TV)

Sonntag, 6. Dezember 2020, 14 Uhr:

SG 99 Andernach - FSV Gütersloh 2009

VfL Wolfsburg - MSV Duisburg

Sonntag, 6. Dezember 2020, 15 Uhr:

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (live auf DFB-TV)

1. FFC Turbine Potsdam - Sieger SV Göttelborn/SC Sand: Ansetzung folgt

Sieger TV Jahn Delmenhorst/Walddörfer SV - FC Bayern München: Ansetzung folgt

Die 2. DFB-Pokalrunde

Sonntag, 6. Dezember 2020, 14 Uhr:

SV Göttelborn - SC Sand

TV Jahn Delmenhorst - Walddörfer SV: Ansetzung folgt

[dfb]