Drei Doppelpackerinnen beim Kantersieg gegen Kroatien

Die deutschen U 19-Frauen liegen bei der 2. EM-Qualifikationsrunde in Norwegen auch nach ihrem zweiten Spiel weiter auf Kurs EM-Endrunde in Belgien. In Jessheim setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter souverän 10:0 (7:0) gegen Kroatien durch. Zum Auftakt war ein 5:0 (1:0) gegen Irland gelungen, das "Finale" um Platz eins in der Gruppe, der allein die EM-Teilnahme bedeutet, steigt dann am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen die Gastgeberinnen.

"Wir waren von Beginn an sehr fokussiert, sofort in den Zweikämpfen, haben die Kugel gut laufen und die Kroatinnen absolut nicht ins Spiel kommen lassen", sagte Kathrin Peter: "Manchmal laufen Spiele so. Schon vor dem 1:0 hatten wir einige Chancen zur Führung."

Loreen Bender brach in der 18. Minute den Bann und legte wenig später auch das 2:0 von Ilayda Acikgöz vor (25.). Mara Alber schraubte das Ergebnis nur Minuten später per verwandeltem Foulelfmeter weiter in die Höhe (28.). Alber bediente in der 35. Minute Alara Şehitler für das vierte deutsche Tor und die Mittelfeldspielerin schnürte sofort den Doppelpack (38.).

Drei Joker treffen

Alber tat es ihr nach, als in der 43. Minute ihren zweiten Foulelfmeter des Tages zum 6:0 verwandelte. Genug hatte das Peter-Team aber noch nicht und verzeichnete durch Bender (45.+3) die dritte Doppelpackerin zum 7:0-Halbzeitstand. Allein vor der Pause verzeichnete der klar überlegene DFB-Nachwuchs 16:0 Torschüsse.

Trainerin Peter tauschte zur zweiten Hälfte gleich viermal und die eingewechselte Dafina Redzepi dankte es ihr gleich mit Treffer zum 8:0 (50.). Die ebenfalls für die zweiten 45 Minuten gekommene Marie Steiner erhöhte kurz darauf mit einem weiteren Foulelfmeter weiter (53.). Den Schlusspunkt setzte in Sophia Nachtigall (85.) ein weiterer Joker.

