Drei aus fünf: Wer folgt Hertha BSC in die Endrunde?

Auf welchen Gegner aus der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga trifft Hertha BSC, Titelträger in der Staffel Nord/Nordost, im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft? Erst das Saisonfinale am Samstag (ab 13 Uhr) gibt die Antwort. Mit Borussia Dortmund, dem 1. FC Köln und Schalke 04 sind im Westen drei Teams im Rennen. Im Süden will der KSC noch Mainz 05 verdrängen. DFB.de mit dem Überblick.

Primus zum Abschluss spielfrei: Sich sprichwörtlich zurücklehnen kann beim regulären Saisonabschluss in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga Hertha BSC. Die Mannschaft von Trainer Oliver Reiß sicherte sich bereits am vorletzten Spieltag durch ein 4:2 beim VfL Wolfsburg den Staffelsieg und verteidigte damit den Titel aus dem Vorjahr. Bei vier Punkten Vorsprung auf Dynamo Dresden ist den Berlinern auch an ihrem spielfreien Wochenende die zweite Endrundenteilnahme nacheinander nicht mehr zu nehmen. Im Hinspiel des Halbfinales (voraussichtlicher Termin: 9. April) hat aktuelle deutsche Vizemeister gegen den Titelträger der West-Staffel zunächst Heimrecht. Im zweiten Aufeinandertreffen (voraussichtlich 16. April) müssen die Berliner dann auswärts antreten.

Wer den Titel im Westen einfährt und damit Halbfinalgegner der Berliner wird, ist vor dem 15. und damit letzten Spieltag noch völlig offen. Der aktuelle Spitzenreiter und Titelverteidiger Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 rechnen sich allesamt noch Chancen auf den Staffelsieg aus. Alle drei Teams können aber auch auf Rang drei landen und damit die Qualifikation für die Endrunde verpassen. Hochspannung ist also garantiert.

Für S04 ist achter West-Titel seit 2005 möglich: Die besten Karten in der West-Staffel hat der BVB (34 Punkte). Der Vorsprung der Schwarz-Gelben beträgt vor der Partie am Samstag (ab 13 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen zwei Zähler. Dabei weisen die Dortmunder ein Torverhältnis von 31:8 auf. Das bedeutet: Der 1. FC Köln (32 Punkte, 30:12 Tore) muss seine Aufgabe beim bereits als Absteiger feststehenden Schlusslicht VfB 03 Hilden mit der vollen Punktausbeute lösen und außerdem mindestens auf einen Punktverlust des Spitzenreiters hoffen. Der drittplatzierte FC Schalke 04 (31 Zähler) ist bei drei Punkten Rückstand auf dem BVB, aber mit dem besseren Torverhältnis (36:11) auf eine Niederlage des Revierrivalen und zusätzlich auf einen Kölner Punktverlust angewiesen, um sich noch zum achten Mal seit 2006 die Westdeutsche Meisterschaft sichern zu können. Grundvoraussetzung dafür ist ein Sieg der "Knappen" bei Borussia Mönchengladbach.

Sollte Borussia Dortmund Platz eins verteidigen, dann werden sich der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 auch noch ein Fernduell um den zweiten Rang liefern, der in der laufenden Saison 2022/2023 ebenfalls zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt. Für die Mannschaft von S04-Trainer Norbert Elgert spricht dabei die um sieben Treffer bessere Tordifferenz. Um den zweiten Rang zu behaupten, müssen die Kölner also mindestens so viele Punkte einfahren wie die "Königsblauen".

Hoffmann schon zweimal Meister: Gegner des Tabellenzweiten der West-Staffel wird im Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft am 9. und am 16. April der Titelträger aus der Staffel Süd/Südwest sein. Erst im Laufe Woche brachte sich die U 19 des 1. FSV Mainz 05 in die beste Ausgangslage. In einer Nachholpartie vom 15. Spieltag setzte sich das Team von Trainer Benjamin Hoffmann, der schon die U 19 von Borussia Dortmund zweimal (2017 und 2019) zum nationalen Titelgewinn geführt hatte, bei der SpVgg Unterhaching 4:0 durch. Damit ist auch klar: Der jetzt auf vier Punkte distanzierte Tabellendritte 1. FC Nürnberg kann sich endgültig keine Hoffnungen mehr auf die Endrunde machen.

Noch mit in der "Verlosung" ist dagegen der Karlsruher SC. Vor dem Heimspiel am Samstag (ab 13 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 liegt der KSC zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Mainz zurück. Um erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft teilnehmen zu können, benötigen die Karlsruher definitiv einen Dreier. Da die Tordifferenz der Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann um neun Treffer schlechter ist, müssten die Mainzer außerdem wohl beim Schlusslicht SV Eintracht Trier verlieren. Bei einem Remis des FSV müsste der KSC sein abschließendes Ligaspiel schon zweistellig gewinnen, um noch Platz eins zu erobern.

Nur rechnerische Chancen für Freiburg: Spannend ist das Saisonfinale zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Darmstadt 98 auch, weil es für die Gäste noch um eine weitere Saison in der höchsten deutschen A-Junioren-Spielklasse geht. Die "Lilien" sind mit 18 Zählern aus 15 Spielen unmittelbar vor der Gefahrenzone platziert. Der Vorsprung auf den FC Ingolstadt 04, der den ersten Abstiegsplatz belegt und am Samstag (ab 13 Uhr) beim Absteiger FC-Astoria Walldorf zu Gast ist, beträgt nur einen Punkt. Auch die SpVgg Unterhaching (16 Zähler, gegen den FC Augsburg) kann an den Hessen noch vorbeiziehen.

Der SC Freiburg (15, beim TSV 1860 München zu Gast) hat bei drei Punkten Rückstand auf Darmstadt 98 wegen der um 15 Treffer schlechteren Tordifferenz voraussichtlich nur noch rechnerische Chancen. Eintracht Frankfurt (20 Punkte) hat ebenfalls noch keine endgültige Planungssicherheit. Dem Team von Trainer und Ex-Profi Ervin Skela reicht beim 1. FC Nürnberg aber definitiv schon ein Remis zum Klassenverbleib. Weiterer Pluspunkt für die Eintracht: Die Frankfurter haben die beste Tordifferenz. Keine Chance mehr auf den Klassenverbleib hat neben Trier und Walldorf auch der SSV Reutlingen.

Harink bleibt definitiv Preußen-Trainer: Zwischen nur noch zwei Mannschaften wird der fünfte und damit letzte Absteiger aus der Staffel West ermittelt. Der SC Verl (17 Punkte) könnte an seine Debütsaison in der A-Junioren-Bundesliga gleich noch ein weiteres Jahr dranhängen. Die Ostwestfalen gehen mit dem Vorteil von zwei Zählern mehr auf dem Konto in das abschließende Ligaspiel am Samstag (ab 13 Uhr) gegen den MSV Duisburg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Fröhlich kann nur noch vom SC Preußen Münster (15 Zähler) von einem Nichtabstiegsplatz verdrängt werden. Grundlage für die gute Ausgangslage des Aufsteigers war das direkte Duell am zurückliegenden Wochenende, in dem die Verler durch ein 1:1 ihren Platz unmittelbar über dem Strich behaupten konnten. Der SC Preußen Münster ist dadurch darauf angewiesen, das Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 zu gewinnen und gleichzeitig darauf zu hoffen, dass der SC Verl maximal ein Remis erreicht.

Unabhängig vom Klassenverbleib laufen bei den "Adlerträgern" bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Trainer Tobias Harink wird über das Saisonende hinaus die Mannschaft betreuen. "Wir sind sehr glücklich, dass Tobi weitermacht und sind uns sicher, dass wir mit ihm und seinem Team für die bevorstehenden Aufgaben sehr gut aufgestellt sind", sagt Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter der Jugend, zur Verlängerung mit Harink, der zuvor auch schon die U 17, U 15 und U 13 gecoacht hatte: "Dieses hohe Maß an Kontinuität ist genau das, was wir auch repräsentieren wollen." Vor dem abschließenden Spieltag in der West-Staffel stehen neben dem VfB 03 Hilden auch Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und der Bonner SC bereits als Absteiger fest.

Drei Teams kämpfen um einen Platz: Während das Titelrennen in der Staffel Nord/Nordost bereits entschieden ist, wollen sich im Saisonfinale drei Vereine noch das letzte verbliebene Ticket für die kommende Saison in der A-Junioren-Bundesliga sichern. Mit einem kleinen Vorteil geht dabei der FC Hansa Rostock (16 Punkte) ins Rennen. Der Nachwuchs des Zweitligisten hat den Klassenverbleib bei einem Zähler Vorsprung auf die Gefahrenzone im Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag (ab 13 Uhr) in der eigenen Hand.

Bereits ein Unentschieden könnte aber zu wenig sein, weil der 1 FC Magdeburg (15 Punkte) nur knapp zurückliegt und außerdem der derzeit um zwei Zähler entfernte Aufsteiger FC Hertha 03 Zehlendorf (14) schon jetzt die zwölf Treffer bessere Tordifferenz aufweist. Die Berliner wiederum wären selbst bei einem Sieg gegen den SV Werder Bremen aber neben einem Rostocker Punktverlust gegen Meppen auch noch auf zusätzliche Schützenhilfe aus der Nachbarschaft angewiesen. Der 1. FC Magdeburg dürfte im Parallelspiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin, der ebenso wie der Berliner AK, Holstein Kiel und der FC Energie Cottbus schon vor dem Saisonfinale als Absteiger feststeht, nicht über ein Remis hinauskommen, damit Zehlendorf noch in der Liga bleiben kann.

[mspw]