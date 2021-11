Drei Achtelfinalspiele live im Free-TV

Gleich drei Achtelfinalspiele im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen - dabei kommen vor allem die Fans aus Hamburg und Berlin voll auf ihre Kosten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die Runde der letzten 16 nun zeitgenau angesetzt.

Am Dienstag, 18. Januar 2022 (ab 18.30 Uhr), zeigt Sport1 das traditionsreiche Aufeinandertreffen des 1. FC Köln mit dem Hamburger SV live, am selben Tag (ab 20.45 Uhr) läuft in der ARD das Duell des FC St. Pauli mit Titelverteidiger Borussia Dortmund. Am Mittwoch, 19. Januar (ab 20.45 Uhr), richten sich die Blicke bereits vor dem Pokalfinale in Richtung Berliner Olympiastadion. Die ARD überträgt das Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union live.

Alle Achtelfinalpartien werden wie gewohnt bei Sky zu sehen sein. Dazu gehören unter anderem das Spiel des letzten verbliebenen Drittligisten TSV 1860 München am 18. Januar (ab 18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC oder die Neuauflage des DFB-Pokalendspiels von 1992 zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach am 19. Januar (ab 18.30 Uhr).

Das DFB-Pokalachtelfinale

Dienstag, 18. Januar, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SV (live bei Sport1 und Sky)

Dienstag, 18. Januar, 18.30 Uhr: TSV 1860 München - Karlsruher SC (live be Sky)

Dienstag, 18. Januar, 20.45 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund (live in der ARD und bei Sky)

Dienstag, 18. Januar, 20.45 Uhr: VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 (live bei Sky)

Mittwoch, 19. Januar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - FC Hansa Rostock (live bei Sky)

Mittwoch, 19. Januar, 18.30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach (live bei Sky)

Mittwoch, 19. Januar, 20.45 Uhr: Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (live in der ARD und bei Sky)

Mittwoch, 19. Januar, 20.45 Uhr: TSG Hoffenheim - SC Freiburg (live bei Sky)

[dfb]