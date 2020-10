Draxler ist "Spieler des Ukraine-Spiels"

Fast hätte er seine Leistung gegen die Ukraine sogar mit einem Tor gekrönt, doch Julian Draxler scheiterte aus rund zehn Metern am gegnerischen Schlussmann. Dennoch überzeugte der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain beim 2:1-Premierenerfolg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Kiew und leitete den einen oder anderen Angriff gekonnt ein.

Dies ist auch den Usern beim Voting des Fan Club Nationalmannschaft auf DFB.de nicht entgangen und verleihen Draxler mit 36 Prozent aller Stimmen die Plakette Spieler des Ukraine-Spiels. Hinter dem 27-Jährigen auf den Plätzen landeten die beiden Torschützen Matthias Ginter mit 20,7 Prozent und Leon Goretzka mit 14,7 Prozent.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

[dfb]