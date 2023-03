Dr. Schwarz neue Teamärztin der Männer-Nationalmannschaft

Dr. Silja Schwarz wird neue Teamärztin der deutschen Männer-Nationalmannschaft. Die 48 Jahre alte Fachärztin für Innere Medizin rückt für Prof. Dr. Tim Meyer ins Team hinter dem Team. Meyer hatte seine Tätigkeit für das DFB-Team Anfang des Jahres nach 21 Jahren auf eigenen Wunsch beendet.

Dr. Silja Schwarz studierte von 1994 bis 2001 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz Humanmedizin und promovierte 2005 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Ihre Facharztweiterbildung absolvierte sie am Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Dr. Silja Schwarz bringt umfangreiche Erfahrung im Leistungs- und Mannschaftssport sowie Anti-Doping-Expertise mit zum DFB. Unter anderem war sie neun Jahre lang als Verbandsärztin der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft für die medizinische Betreuung der deutschen Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer während Weltcups sowie Welt- und Europameisterschaften zuständig.

Schwarz: "Ich bin sehr stolz und froh"

Seit 2016 praktiziert Dr. Silja Schwarz in München in ihrer internistischen Praxis, in der sie auch Leistungssportler zur Sporternährung berät. Für das DFB-Team wird sie gemeinsam mit Dr. Jochen Hahne tätig sein, der seit 2015 zum Betreuerstab zählt. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie wird nach dem Ausscheiden von Tim Meyer die Leitung der medizinischen Abteilung der A-Nationalmannschaft der Herren übernehmen.

Dr. Silja Schwarz sagt: "Ich bin sehr stolz und froh, die medizinische Abteilung der Nationalmannschaft verstärken zu dürfen. Ich möchte in einem guten Austausch und konstruktiven Miteinander mit den medizinischen Abteilungen der Vereine und des gesamten DFB dazu beitragen, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft weiterhin perfekte Bedingungen für den sportlichen Erfolg vorfinden."

Neben Dr. Silja Schwarz verstärkt auch Thomas Armbrecht das Team hinter dem Team der Nationalmannschaft. Der Sportwissenschaftler aus Darmstadt wird künftig als zusätzlicher Physiotherapeut für das DFB-Team tätig sein.

[al]