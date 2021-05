Dr. Rainer Koch nimmt Entschuldigung von Fritz Keller entgegen

Am Rande der außerordentlichen Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Potsdam kam es auch zur Aussprache zwischen Fritz Keller und Dr. Rainer Koch bezüglich der Vorkommnisse auf der Präsidiumssitzung am Freitag, 23. April 2021.

Dr. Rainer Koch sagt: "Fritz Keller und ich haben uns in einem ausführlichen respektvollen Gespräch ausgetauscht, in dem er mir noch einmal seine Entschuldigung übermittelt hat. Ich habe diese Entschuldigung entgegengenommen. Eine Bewertung des Sachverhalts überlasse ich den dafür zuständigen Gremien und möchte den Sachverhalt daher nicht weiter kommentieren."