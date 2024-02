Dr. Frank Biendara verlässt den DFB

Dr. Frank Biendara, Geschäftsführer IT & Digitales, verlässt mit sofortiger Wirkung die DFB GmbH & Co. KG. Grund sind unterschiedliche Ansichten über die künftige digitale Ausrichtung des Deutschen Fußball-Bundes. Biendara agierte in seiner Funktion seit Oktober 2017. Zuvor war er Vice President IT der Messe Frankfurt und Leiter Organisation/IT bei Christ Juweliere.

Alexander Wehrle, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DFB GmbH & Co KG, sagt: "Wir danken Dr. Frank Biendara für sein persönliches Engagement und seine wertvolle Arbeit im Bereich der Digitalisierung für den Deutschen Fußball-Bund. Für die zukünftige Ausrichtung ist es jedoch nötig, gemeinsamen Überzeugungen zu folgen. Die Neuorganisation des Bereiches IT & Digital werden wir zeitnah angehen."